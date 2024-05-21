Відомий український співак чесно зізнався, що мав алкогольну та наркотичну залежності

Олег Псюк, засновник гурту Kalush Orchestra, відверто поділився, що був певний час залежний від алкоголю та наркотиків. Водночас співак розповів як позбувся такої серйозної проблеми.

За словами артиста, він почав вживати алкоголь з раннього віку. Втім, згодом Олег перейшов на речовини під впливом своєї компанії.

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Чому Псюк почав вживати алкоголь і наркотики

Співак поділився, що алкоголь в його житті з'явився з шести років. Однак, вже у підлітковому віці артист не слідкував за кількістю вживаних міцних напоїв. Так, з 14 років проблема залежностей Псюка стала ще більш глобальною, оскільки згодом в його житті з'явилися наркотики.

Такий період життя Олега протривав, поки артистові не виповнилося 22 роки. Тоді він вирішив, що варто кинути погані та згубні звички. Псюк розірвав зв'язки з компанією друзів, яка вплинула на його вибір вживати алкоголь і наркотики. Так, у 2016 році виконавець втратив приятелів. Тому Олег вирішив присвятити увесь вільний час навчанню.

Коли я прийняв рішення це кинути, я зрозумів, що мені треба кинути оточення. У моїй компанії були всі любителі чогось погано. Я всім оголосив, щоб не писали мені з цього приводу, я можу просто з вами тусуватися. Цього дня я втратив всіх своїх друзів,

– зізнався Псюк.

За словами артиста, щоб позбутися згубних звичок, варто перестати спілкуватися з людьми, які самі вживають.

Це дуже непросто. Якщо двома словами – це терпіти та кинути все оточення, яке вживає. Коли ти тусуєшся в таких компаніях, тобі воно взагалі не здається, що це неадекватно, так серйозно присісти,

– поділився Олег.

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