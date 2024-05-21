Известный украинский певец честно признался, что имел алкогольную и наркотическую зависимости
Источник:Формула Волошина
Олег Псюк, основатель группы Kalush Orchestra, откровенно поделился, что был некоторое время зависим от алкоголя и наркотиков. В то же время певец рассказал как избавился от такой серьезной проблемы.
По словам артиста, он начал употреблять алкоголь с раннего возраста. Впрочем, впоследствии Олег перешел на вещества под влиянием своей компании.
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Почему Псюк начал употреблять алкоголь и наркотики
Певец поделился, что алкоголь в его жизни появился с шести лет. Однако, уже в подростковом возрасте артист не следил за количеством употребляемых крепких напитков. Так, с 14 лет проблема зависимостей Псюка стала еще более глобальной, поскольку впоследствии в его жизни появились наркотики.
Такой период жизни Олега продлился, пока артисту не исполнилось 22 года. Тогда он решил, что стоит бросить плохие и пагубные привычки. Псюк разорвал связи с компанией друзей, которая повлияла на его выбор употреблять алкоголь и наркотики. Так, в 2016 году исполнитель потерял приятелей. Поэтому Олег решил посвятить все свободное время учебе.
Когда я принял решение это бросить, я понял, что мне надо бросить окружение. В моей компании были все любители чего-то плохого. Я всем объявил, чтобы не писали мне по этому поводу, я могу просто с вами тусоваться. В этот день я потерял всех своих друзей,
– признался Псюк.
По словам артиста, чтобы избавиться от пагубных привычек, стоит перестать общаться с людьми, которые сами употребляют.
Это очень непросто. Если двумя словами – это терпеть и бросить все окружение, которое употребляет. Когда ты тусуешься в таких компаниях, тебе оно вообще не кажется, что это неадекватно, так серьезно присесть,
– поделился Олег.
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Кто еще из украинских звезд имел зависимости
- В апреле этого года звездный обозреватель Богдан Беспалов обнародовал информацию о том, что певица Lida Lee находится в реабилитационном центре по борьбе с алкогольной зависимостью. Он получил видео из близкого круга певицы.
- Впоследствии Lida Lee отреагировала на слухи и призналась, что такие новости – это "удар в спину". Впрочем, она отметила, что позже расскажет о своем состоянии, но не сейчас.
- К тому же через несколько дней по сети распространили видео с выступлением певицы в одном из кабаре. Стало понятно, что исполнительница выходит на сцену, несмотря на так называемую "зависимость".
- 18 мая артистка впервые появилась на публике на фоне слухов о ее алкозависимости. Появление певицы на концерте Позитива в Одессе изрядно удивило публику. Артисты исполнили в дуэте песню "Дым".
- По словам зрителей, которые находились на концерте, Lida Lee сильно волновалась и во время выступления была в солнцезащитных очках.