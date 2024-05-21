Известный украинский певец честно признался, что имел алкогольную и наркотическую зависимости

Олег Псюк, основатель группы Kalush Orchestra, откровенно поделился, что был некоторое время зависим от алкоголя и наркотиков. В то же время певец рассказал как избавился от такой серьезной проблемы.

По словам артиста, он начал употреблять алкоголь с раннего возраста. Впрочем, впоследствии Олег перешел на вещества под влиянием своей компании.

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Почему Псюк начал употреблять алкоголь и наркотики

Певец поделился, что алкоголь в его жизни появился с шести лет. Однако, уже в подростковом возрасте артист не следил за количеством употребляемых крепких напитков. Так, с 14 лет проблема зависимостей Псюка стала еще более глобальной, поскольку впоследствии в его жизни появились наркотики.

Такой период жизни Олега продлился, пока артисту не исполнилось 22 года. Тогда он решил, что стоит бросить плохие и пагубные привычки. Псюк разорвал связи с компанией друзей, которая повлияла на его выбор употреблять алкоголь и наркотики. Так, в 2016 году исполнитель потерял приятелей. Поэтому Олег решил посвятить все свободное время учебе.

Когда я принял решение это бросить, я понял, что мне надо бросить окружение. В моей компании были все любители чего-то плохого. Я всем объявил, чтобы не писали мне по этому поводу, я могу просто с вами тусоваться. В этот день я потерял всех своих друзей,

– признался Псюк.

По словам артиста, чтобы избавиться от пагубных привычек, стоит перестать общаться с людьми, которые сами употребляют.

Это очень непросто. Если двумя словами – это терпеть и бросить все окружение, которое употребляет. Когда ты тусуешься в таких компаниях, тебе оно вообще не кажется, что это неадекватно, так серьезно присесть,

– поделился Олег.

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