Олег вніс нове дихання в розвиток української музики, що знайшло схвалення, як серед української публіки, так і серед іноземної. Однак творчому шляху артиста передувало доволі не просте життя. Детальніше про кар'єру Олега Псюка та де він зараз – далі в матеріалі Show 24.

Дитинство та юність

Репер народився та виріс у місті Калуш Івано-Франківської області. Мама – продавчиня, а батько – інженер-механік. Олег розповідав, що тато доволі педантичний, і саме завдяки йому він навчився тайм-менеджменту.

Змалечку хлопець залучався до різної роботи. До прикладу, збирав пляшки, крав метал, навіть спробував організувати власний бізнес – закупив морозиво і продавав у себе на районі.



Олег Псюк у дитинстві / Фото з інстаграму KALUSH

У підлітковому віці юнак брався до важчої роботи. Зокрема, працював на будівництві та виробництві кілець до криниць. До слова, у родини був також невеликий бізнес із виготовлення бетонних виробів, до якого долучався й Олег. У 15 років хлопець написав перший трек, який присвячував школі та вулицям, а натхнення черпав із творчості свого кумира, американського репера Емінема.

У 2013 році майбутній артист вступив до Львівського лісотехнічного університету на факультет автоматизації. Артист зізнавався, що часто прогулював пари, бо займався іншими речами, які не завжди були дозволені законом, зокрема, і вживання заборонених речовин.

Після отримання диплома, Олег повернувся в Калуш. Коли хлопцю виповнився 21 рік, він усвідомив, що потрібно міняти життя, адже такий стиль не відповідає його цінностям і переконанням. Працюючи на різних посадах, як от: торговий агент, логіст, помічник менеджера реп-виконавиці alyona alyona тощо, хлопець у 2018 році під псевдонімом Псючий син випускає альбом "Торба", а однойменний трек розповідає про життя артиста.



Олег Псюк на фоні машини / Фото з інстаграму KALUSH

Створення гурту KALUSH

Олег написав на своїй сторінці у фейсбуку, що збирає реп-гурт. Завдяки цьому оголошенню, до співочої команди долучились Ігор Діденчук, МС Килиммен та Джонні Дивний. Трек "Ти гониш", який був другим по рахунку в команді, набрав стрімкої популярності. Після цього гурт почав співпрацю з американським гіп-гоп-лейблом Def Jam, а ще за рік – з лейблом alyona alyona.

До слова, у 2021 році трек "Гори", написаний і виконаний у дуеті з alyona alyona, приніс гурту чималу популярність. За лічені дні відео набрало мільйон переглядів (зараз уже 24 мільйони).

Додамо, що є два проєкти під різними назвами: реп-гурт KALUSH та Kalush Orchestra.

До першого входять: Олег Псюк, МС Килиммен та сопілкар Ігор Дедінчук. А до другого – Псюк, МС Килиммен, Дедінчук, Джонні Дивний та два мультиінструменталісти.

Перший проєкт створює просто реп із нотками лірики без будь-якого фольклору, а другий – базується саме на фольклорному репі.

Участь у Євробаченні-2022

У 2022 році команда вирішила спробувати власні сили у національному відборі на Євробачення з композицією Stefania, яка присвячена матері Псюка. Однак, за результатами голосування, перше місце і право брати участь в конкурсі виборола співачка Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків", а Kalush Orchestra посів друге місце.



Kalush Orchestra на Нацвідборі / Фото Суспільне Євробачення

Але через низку скандалів довкола співачки, зокрема, через підроблену довідку про поїздку у 2015 році до тимчасово окупованого Криму, що суперечить правилам конкурсу, Оргкомітет звернувся до срібних призерів із пропозицією представити Україну на співочому конкурсі. Колектив прийняв схвальне рішення.

В італійському Турині Kalush Orchestra здобув третю перемогу для нашої країни.

До слова, Олег Псюк після виступу у фіналі на сцені вигукнув: "Help Mariupol, help Azovstal now!" У мережі одразу почали писати, що це порушує правила конкурсу, який "поза політикою", однак Україну ніхто не дискваліфікував.

Цікаво, що рожева панамка репера настільки сподобалась іноземній аудиторії, що вона стала візитівкою, як України, так і гурту.

Особисте життя

Репер не приховує, що зустрічається із Олександрою Білобров, яка за сумісництвом є комерційним директором групи. Зокрема, у мережі доволі багато спільних світлин пари.

Закохані познайомились у 2021 році. Дівчина зізнається, що Олег – найрідніша людина у житті, і вона цінує те, що робить для неї хлопець.

Сам же репер намагається дивувати дівчину романтичними сюрпризами. Зокрема, на одному з концертів він попросив глядачів привітати Олександру з днем народження.

Гучні скандали

Один із перших скандалів стався із Аліною Паш, замість якої колектив поїхав представляти Україну на Євробаченні у Турині. Виконавиця заявила, що не поважає Псюка, й зазначила, що після Нацвідбору у них "галімі" стосунки.

Згодом лідер Kalush нарвався на хвилю хейту щодо треку "Батьківщина", записану разом із виконавцем Skofka.

Людям не сподобалась частина композиції з наступними рядками:

"Кулі-дебіли полетіли

Бо не мали права вони на слова

Воля — це дівчина, що любить дім

Тільки руским би не дала"

Олег Псюк написав допис в інстаграмі, де пояснив, що означають ці слова.

Я писав про ДІМ, а не про дівчину. ДІМ* би не дала, ДІМ* би не ВІДдала, тому що любить! Загалом, я мав на увазі: воля – це дівчина яка любить свій ДІМ, свою Батьківщину, (трек цей же про неї, а не про дівчину) і цей ДІМ вона б не віддала "руским",

– написав Олег.

Торік комік Володимир Шумко, після спільної участі в записі подкасту Олександра Волошина "Формула Волошина", різко висловився у сторону Псюка, заявивши, що артист поводиться дуже пихато та зухвало, наче він Каньє Вест, Xzibit.

Наприкінці минулого року ширились чутки, що Олег Псюк більше не учасник гурту Kalush Orchestra, адже артисти анонсували мінітур за кордоном, але серед них не було фронтмена. Крім того, нова композиція "Вогонь горить", також вийшла без участі репера. Але команда запевнила, що це експеримент із новим форматом, тому й створили ще один проєкт без Олега Псюка.