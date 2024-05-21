За словами артиста, він почав вживати алкоголь з раннього віку. Втім, згодом Олег перейшов на речовини під впливом своєї компанії.

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Чому Псюк почав вживати алкоголь і наркотики

Співак поділився, що алкоголь в його житті з'явився з шести років. Однак, вже у підлітковому віці артист не слідкував за кількістю вживаних міцних напоїв. Так, з 14 років проблема залежностей Псюка стала ще більш глобальною, оскільки згодом в його житті з'явилися наркотики.

Такий період життя Олега протривав, поки артистові не виповнилося 22 роки. Тоді він вирішив, що варто кинути погані та згубні звички. Псюк розірвав зв'язки з компанією друзів, яка вплинула на його вибір вживати алкоголь і наркотики. Так, у 2016 році виконавець втратив приятелів. Тому Олег вирішив присвятити увесь вільний час навчанню.

Коли я прийняв рішення це кинути, я зрозумів, що мені треба кинути оточення. У моїй компанії були всі любителі чогось погано. Я всім оголосив, щоб не писали мені з цього приводу, я можу просто з вами тусуватися. Цього дня я втратив всіх своїх друзів,

– зізнався Псюк.

За словами артиста, щоб позбутися згубних звичок, варто перестати спілкуватися з людьми, які самі вживають.

Це дуже непросто. Якщо двома словами – це терпіти та кинути все оточення, яке вживає. Коли ти тусуєшся в таких компаніях, тобі воно взагалі не здається, що це неадекватно, так серйозно присісти,

– поділився Олег.

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