За словами артиста, він почав вживати алкоголь з раннього віку. Втім, згодом Олег перейшов на речовини під впливом своєї компанії.
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Чому Псюк почав вживати алкоголь і наркотики
Співак поділився, що алкоголь в його житті з'явився з шести років. Однак, вже у підлітковому віці артист не слідкував за кількістю вживаних міцних напоїв. Так, з 14 років проблема залежностей Псюка стала ще більш глобальною, оскільки згодом в його житті з'явилися наркотики.
Такий період життя Олега протривав, поки артистові не виповнилося 22 роки. Тоді він вирішив, що варто кинути погані та згубні звички. Псюк розірвав зв'язки з компанією друзів, яка вплинула на його вибір вживати алкоголь і наркотики. Так, у 2016 році виконавець втратив приятелів. Тому Олег вирішив присвятити увесь вільний час навчанню.
Коли я прийняв рішення це кинути, я зрозумів, що мені треба кинути оточення. У моїй компанії були всі любителі чогось погано. Я всім оголосив, щоб не писали мені з цього приводу, я можу просто з вами тусуватися. Цього дня я втратив всіх своїх друзів,
– зізнався Псюк.
За словами артиста, щоб позбутися згубних звичок, варто перестати спілкуватися з людьми, які самі вживають.
Це дуже непросто. Якщо двома словами – це терпіти та кинути все оточення, яке вживає. Коли ти тусуєшся в таких компаніях, тобі воно взагалі не здається, що це неадекватно, так серйозно присісти,
– поділився Олег.
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Хто ще з українських зірок мав залежності
- У квітні цього року зірковий оглядач Богдан Беспалов оприлюднив інформацію про те, що співачка Lida Lee перебуває в реабілітаційному центрі боротьби з алкогольною залежністю. Він отримав відео з близького кола співачки.
- Згодом Lida Lee відреагувала на чутки і зізналася, що такі новини – це "удар у спину". Втім, вона зазначила, що пізніше розповість про свій стан, але не зараз.
- До того ж через кілька днів мережею поширили відео з виступом співачки в одному з кабаре. Стало зрозуміло, що виконавиця виходить на сцену, попри так звану "залежність".
- 18 травня артистка вперше з'явилася на публіці на тлі чуток про її алкозалежність. Поява співачки на концерті Позитива в Одесі неабияк здивувала публіку. Артисти виконали в дуеті пісню "Дим".
- За словами глядачів, які перебували на концерті, Lida Lee сильно хвилювалася та під час виступу була в сонцезахисних окулярах.