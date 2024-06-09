До того ж відомий продюсер Вадим Лисиця також нещодавно висловився про співпрацю з Кензовим. Як виявилося, виконавець сподівався на легку славу, але при цьому працювати плідно не хотів.

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Ясинський підкреслив, що поважає талант Олега і вважає його цікавим. Однак, творчого майбутнього Кензова він, як і раніше, не бачить. Водночас продюсер згадав слова свого колеги Лисиці, що артистові "не вистачає здорового глузду в рішеннях своїх і діях".

У нього багато різних конфліктів, наскільки мені відомо. Він Олі Поляковій написав одну пісню. На концертах вона її не виконує. Він приймає рішення, які не мають перспектив. Взагалі він себе почуває десь за межами будь-якого шоубізнесу. Він живе сам по собі,

– висловився Ясинський.

Втім, Михайло підкреслив, що харизма Олега могла забезпечити співакові успіх. Однак, Кензов цим не скористався і продовжує творити в "іншому інформаційному просторі".

Це не зовсім нормально. Маємо, що маємо. Треба це зрозуміти. А пробачити чи не пробачити – це вже вибір кожного окремо. Але в цього немає жодних перспектив. Ці люди як були ніде, так ніде й залишаться,

– зізнався продюсер.

Михайло Ясинський про Олега Кензова: дивіться відео онлайн

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