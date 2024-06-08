Відома американська співачка Біллі Айліш здивувала українців новим роликом у своїх інстаграм-сторіз.
До слова Будуть у мене протягом усього життя, – 29-річна співачка Холзі уперше розсекретила свої діагнози
Біллі Айліш виклала ролик, як їде в автівці по Берліну та підспівує під трек All The Things She Said – це англомовна версія пісні "Я сошла с ума" колишнього гурту "Тату".
Це зауважила травесті-діва Монро, виклавши відео на своїй сторінці. Зірка не зрозуміла вчинок відомої співачки, слідом за нею обурилися й українці. Хтось засудив Біллі Айліш за підтримку російської культури, інші ж висловили думку, що артистка могла не знати про авторів цього треку.
- "Викреслюємо";
- "Може вона і не знає, чия це група";
- "При такій аудиторії не можна не знати, що ти викладаєш";
- "Це все сумно".
У подібний скандал потрапила зірка Євробачення-2024
- Співачка Raiven, яка представляла Словенію на Євробаченні, напередодні конкурсу зізналася, що у дитинстві фанатіла від російського гурту "Тату". Колектив теж брав участь у Євробаченні у 2003 році, але розпався згодом.
- Своєю публікацією Raiven спровокувала скандал. Українці висловили обурення та засудили артистку.
- Після критики Raiven заявила, що просто не знала, з якої країни гурт "Тату". Також вона засудила російську агресію та перепросила.