К тому же известный продюсер Вадим Лисица также недавно высказался о сотрудничестве с Кензовым. Как оказалось, исполнитель надеялся на легкую славу, но при этом работать плодотворно не хотел.

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Ясинский подчеркнул, что уважает талант Олега и считает его интересным. Однако, творческого будущего Кензова он, по-прежнему, не видит. В то же время продюсер вспомнил слова своего коллеги Лисицы, что артисту "не хватает здравого смысла в решениях своих и действиях".

У него много разных конфликтов, насколько мне известно. Он Оле Поляковой написал одну песню. На концертах она ее не исполняет. Он принимает решения, которые не имеют перспектив. Вообще он себя чувствует где-то за пределами любого шоубизнеса. Он живет сам по себе,

– высказался Ясинский.

Впрочем, Михаил подчеркнул, что харизма Олега могла обеспечить певцу успех. Однако, Кензов этим не воспользовался и продолжает творить в "другом информационном пространстве".

Это не совсем нормально. Имеем, что имеем. Надо это понять. А простить или не простить – это уже выбор каждого в отдельности. Но у этого нет никаких перспектив. Эти люди как были нигде, так нигде и останутся,

– признался продюсер.

Михаил Ясинский об Олеге Кензове: смотрите видео онлайн

Что известно об Олеге Кензове