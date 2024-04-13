Чудо з Бродів, – Оксана Забужко розкритикувала Оксану Линів, яка виступить з російською оперою
Джерело:Оксана Забужко
Чергові виправдання української диригентки Оксани Линів щодо майбутнього виступу з російською оперою в Німеччині не залишили байдужою відому письменницю. Оксана Забужко розкритикувала артистку за її вчинки.
До того ж нещодавно Линів повідомила, чому не може відмовитися від виступу з російською оперою. Вона пояснила, що, якби публічно звинуватила російських класиків у війні в Україні, твори яких виконуватиме, то їй довелося б звільнити посаду головного диригента. Цього артистка точно не бажає.
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Що сказала Забужко про Линів
Письменниця вважає, що диригентка, якою всі пишалися, насправді не зробила ніякої визначної міжнародної кар'єри. До того ж Оксана охарактеризувала вчинки Линів, як "заробітчанство найманого працівника з диригентною паличкою". Водночас літературознавиця додала, що успішні люди – це ті, хто може обирати.
Ця малоапетитна історія з "Євгенієм Онєгіним" на русском язикє засвітила одну вкрай неприємну правду: ніякої визначної міжнародної кар'єри це "чудо з Бродів", яким ми так були пишалися, насправді не зробило. Бо справді успішні – це завжди ті, хто може вибирати. І, коли каже "ні", – перед ними вибачаються за те, що посміли образити. А коли "скачи, враже, як пан каже, на те він багатий", – то це звичайне заробітчанство найманого працівника, хоч із ганчіркою й пилососом, хоч із дириґентською паличкою. І нема чого тоді понти гнути, і так і треба чесно сказати – і не вішати народу, й так замотеличному за два роки війни, зайвої локшини на вуха,
– зазначила Забужко.
Що відомо про виступ Оксани Линів з російською оперою
- У 2025 році в Саксонській державній опері Дрездена Линів виступить з оперою Чайковського "Євгеній Онєгін". Своє рішення вона пояснила тим, що твори російських композиторів, як-от Чайковський, Прокоф'єв, Шостакович, Рахманінов, є "невід'ємною частиною і стандартним репертуаром симфонічних оркестрів та оперних театрів світу".
- Для Оксани отримати запрошення від одного з найкращих оркестрів Німеччини було дуже престижно. До того ж він заснований у 1548 році, що "піднімає його значущість" в очах диригентки.
- На обурення мережі її вчинком, Линів вирішила відреагувати захистом композитора Чайковського. Він, мовляв, мав українсько-французькі корені. Дід композитора був козаком і здобував освіту в Києво-Могилянській академії. Оксана також додала, що "під час війни варто не тільки формувати новий культурний контент, але й критично переглядати історію".
- Водночас оперу "Євгеній Онєгін" Оксана не вважає політичним твором. На її думку, це лірична поема про романтичні стосунки та почуття двох молодих людей.
- Ба більше, вона вважає, що "українцям зараз складно переосмислювати Чайковського". Однак, існує та "сіра зона культурної спадщини", яку світ знає як російську, але вона насправді українська. Висвітленням цього аспекту Линів і планує зайнятися.