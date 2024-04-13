Христина Горняк (прізвище за паспортом – Остапчук) розповіла про свою сім'ю. Вона зізналась, що її батько Віктор був не останньою людиною в Ужгороді.

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Христина Горняк про батька

Ексдружина Володимира Остапчука поділилась, що її тато розвивав свій бізнес, але також мав політичні амбіції. Зокрема, мав зв'язок з Соціал-демократичною партією України (об'єднана), яку заснував Віктор Медведчук.

Мій тато був бізнесменом, він був дуже поважним і знаменитим в Ужгороді весь час. І політична кар'єра в нього була. Різна. Зараз просто всі ці політичні партії не заведено називати. Тоді в нас було дві партії на той час, а зараз це вже непопулярні партії, скажімо так. Тоді це була СДПУ(О). Про це, до речі, ніхто не знає,

– вперше зізналась блогерка.

Через впливового батька до Христини у дитинстві не було значної довіри з боку однолітків і не тільки. Адже всі вважали, що перемоги на різних конкурсах їй купував батько. Та насправді він мало приділяв часу доньці і про її участь у тих чи інших змаганнях дізнавався вже опісля.

"Оскільки він був багатим бізнесменом, усе, чого я досягала в дитинстві, – завжди говорили: "Горняк їй усе купив, усе проплатив". Тобто з мене робили неталановиту дитину, але насправді, до чого я не докладу руку, у мене все виходить. Сказати, що я не маю талантів, – не сказати. Але завжди знецінювали", – поділилася Христина.

Зараз батько Христини Горняк живе за кордоном.

Інтерв'ю з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн

Де зараз живе Христина Горняк