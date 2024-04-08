Линів неодноразово була у центрі різних скандалів, пов'язаних з її готовністю співпрацювати з російськими колегами. Водночас у своїх соцмережах вона пояснила, що твори російських композиторів, як-от Чайковський, Прокоф'єв, Шостакович, Рахманінов, є "невід'ємною частиною і стандартним репертуаром симфонічних оркестрів та оперних театрів світу".
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Чому Линів не скасовуватиме виступ з російською оперою
Диригентка навела у приклад Європу, де не відмовляються від усього російського, як це роблять в Україні. Ба більше, "там навпаки існує свобода мистецтва та слова". Водночас вона хоче поділитися зі світом фактом українського походження композитора Чайковського.
Для Оксани отримати запрошення від одного з найкращих оркестрів Німеччини було дуже престижно. До того ж він заснований у 1548 році, що "піднімає його значущість" в очах диригентки.
Отримати запрошення від цього оркестру – надзвичайно престижно не тільки для українського диригента, а взагалі для будь-якого. Якщо я скажу цьому оркестру "ні", іншого такого запрошення не буде,
– поділилася Линів.
До того ж диригентка наголосила на українсько-французьких коренях Чайковського. Дід композитора був козаком і здобував освіту в Києво-Могилянській академії. Линів також додала, що "під час війни варто не тільки формувати новий культурний контент, але й критично переглядати історію".
Водночас оперу "Євгеній Онєгін" Оксана не вважає політичним твором. На її думку, це лірична поема про романтичні стосунки та почуття двох молодих людей.
Зараз у нас є тенденція бачити тільки чорне і біле. Це зрозуміло, бо від початку повномасштабного вторгнення є втома та депресія, відчуття того, що нас світ не бачить та не чує. Але в мистецьких питаннях часто ця межа розмита,
– пояснює українка.
Скандали, в які потрапляла Линів
- Диригентка була відкрита до співпраці з російськими музичними діячами, не зважаючи на їхні політичні погляди, але з умовою їх підписання заяви про засудження війни.
- Також вона планувала допомогти російським колегам у постановці опери Петра Чайковського "Іоланта" після початку повномасштабної агресії у 2022 році. Проте, через погіршення стану здоров'я Оксана відмовилась від участі.
- У січні 2023 року вона вирішила виступити на фестивалі, присвяченому німецькому композитору Ріхарду Вагнеру. Для того, щоб вшанувати митця, диригентка одягнула футболку з надписом Wagner Power, що в перекладі означає "Сила Вагнера".
- Цей жест викликав обурення серед українців через асоціації імені Вагнера з Євгеном Пригожиним, замість згадки про відомого німецького композитора.
- Водночас Линів раніше вже коментувала свій майбутній виступ у Дрездені з оперою Чайковського. На її думку, "твори російських композиторів належать до обов'язкового репертуару кожного диригента, чия кар'єра розвивається на інтернаціональному рівні, так як ці твори належать до світової музичної спадщини".