За словами організаторів, виступ міститиме субтитри англійською та німецькою мовами. Тому навіть без знань російської мови можна буде також переглянути виступ.
До слова Після критики Оксани Линів: виступ диригента з російським громадянством скасували у Відні
Оксана Линів виступить в російській опері
Концерт має відбутися у Саксонській державній опері Дрездена. Цікаво, що показ відбудеться аж чотири рази, певно, щоб стовідсотково допомогло людям "пізнати насолоду" від творчості російських митців. Вже з квітня стартуватиме продаж квитків на цю оперу.
Оксана Линів / Фото з фейсбуку диригентки
До того ж разом з диригенткою виступатиме декілька українських оперних солістів: Данило Матвієнко та Ніколь Чірка. Остання стала постійним членом ансамблю опери тільки з 2024 року. Однак, до акторського складу організатори не запросили жодного росіянина.
Оксана Линів свою участь в опері поки ніяк не прокоментувала.
Гучні скандали з Оксаною Линів
- Диригентка була готова співпрацювати із російськими колегами–діячами, не зважаючи на їхні політичні погляди. Спільна робота могла бути реалізована лише за умови підписання "заяви про засудження війни".
- Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році жінка планувала допомогти російським колегам у постановці опери "Іоланта" Петра Чайковського. Пізніше Оксана відмовилася від участі через погіршення стану здоров'я.
- У січні 2023 року Линів погодилася виступити на фестивалі, присвяченому німецькому композитору Ріхарду Вагнеру. Диригентка, щоб вшанувати митця одягнула футболку з надписом Wagner Power, що в перекладі означає "Сила Вагнера".
- Українці обурилися цим вчинком, адже Вагнер асоціюється з Євгеном Пригожиним, а вже потім з німецьким митцем.