За словами організаторів, виступ міститиме субтитри англійською та німецькою мовами. Тому навіть без знань російської мови можна буде також переглянути виступ.

До слова Після критики Оксани Линів: виступ диригента з російським громадянством скасували у Відні

Оксана Линів виступить в російській опері

Концерт має відбутися у Саксонській державній опері Дрездена. Цікаво, що показ відбудеться аж чотири рази, певно, щоб стовідсотково допомогло людям "пізнати насолоду" від творчості російських митців. Вже з квітня стартуватиме продаж квитків на цю оперу.

Оксана Линів / Фото з фейсбуку диригентки

До того ж разом з диригенткою виступатиме декілька українських оперних солістів: Данило Матвієнко та Ніколь Чірка. Остання стала постійним членом ансамблю опери тільки з 2024 року. Однак, до акторського складу організатори не запросили жодного росіянина.

Оксана Линів свою участь в опері поки ніяк не прокоментувала.

Гучні скандали з Оксаною Линів