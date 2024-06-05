Презентували голос України: скандальна диригентка Оксана Линів керувала українцями у Відні
2 червня у Відні у рамках музичного фестивалю Wiener Festwochen та Wiener Konzerthaus відбувся виступ Kyiv Symphony Orchestra та Молодіжного симфонічного оркестру України разом з Національною хоровою капелою "Думка". Музиканти виступали під керівництвом скандальної української диригентки Оксани Линів.
Глядачі були вражені професіоналізмом артистів. До того ж на події виступили 150 українців.
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Один з найвідоміших класичних фестивалів світу супроводжувався повністю українською програмою. Так, музиканти подарували нове життя композиції Євгена Станковича Кадиш-Реквієму "Бабин Яр".
На великій сцені також пролунав твір "Фуга смерті". Він був написаний за мотивами вірша Пауля Целана про винищення євреїв нацистами. Оксана Линів доповнила програму цією композицією, яка водночас є рефлексією на сучасні події в Україні.
Це абсолютно унікальний проєкт, головною ідеєю якого є нагадати, що геноцид та винищення народу є найжахливішою бідою, яка не має повторюватися зараз, вже у 21-му столітті. Ми дуже вдячні Віденському фестивалю за таку можливість презентувати голос України у світовому мистецтві на такій важливій сцені,
– поділилася Линів.
Оксана Линів керує 150 українцями / Фото Міністерство культури та інформаційної політики України
Оксана Линів виступить з російською оперою: що відомо
- У 2025 році Линів виступить з оперою Чайковського "Євгеній Онєгін" у Саксонській державній опері, що в Дрездені. Своє рішення вона пояснила тим, що твори російських композиторів, як-от Чайковський, Прокоф'єв, Шостакович, є "невід'ємною частиною і стандартним репертуаром симфонічних оркестрів та оперних театрів світу".
- Для Оксани отримати запрошення від одного з найкращих оркестрів Німеччини було дуже престижно. До того ж він заснований у 1548 році, що "підіймає його значущість" в очах диригентки.
- На обурення мережі її вчинком, Линів вирішила відреагувати захистом композитора Чайковського. Він, мовляв, мав українсько-французькі корені, а його дід – козак, який здобув освіту в Києво-Могилянській академії. Ба більше, Оксана підкреслила, що "під час війни варто не тільки формувати новий культурний контент, але й критично переглядати історію".
- Втім, оперу "Євгеній Онєгін" Линів не вважає політичним твором. На її думку, це лірична поема про романтичні стосунки та почуття двох молодих людей.
- Також диригентка впевнена, що "українцям зараз складно переосмислювати Чайковського". Однак, існує та "сіра зона культурної спадщини", яку світ знає як російську, але вона насправді українська. Висвітленням цього аспекту Линів і планує зайнятися.