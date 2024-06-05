Глядачі були вражені професіоналізмом артистів. До того ж на події виступили 150 українців.

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Один з найвідоміших класичних фестивалів світу супроводжувався повністю українською програмою. Так, музиканти подарували нове життя композиції Євгена Станковича Кадиш-Реквієму "Бабин Яр".

На великій сцені також пролунав твір "Фуга смерті". Він був написаний за мотивами вірша Пауля Целана про винищення євреїв нацистами. Оксана Линів доповнила програму цією композицією, яка водночас є рефлексією на сучасні події в Україні.

Це абсолютно унікальний проєкт, головною ідеєю якого є нагадати, що геноцид та винищення народу є найжахливішою бідою, яка не має повторюватися зараз, вже у 21-му столітті. Ми дуже вдячні Віденському фестивалю за таку можливість презентувати голос України у світовому мистецтві на такій важливій сцені,

– поділилася Линів.



Оксана Линів керує 150 українцями / Фото Міністерство культури та інформаційної політики України

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