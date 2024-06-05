До того ж подружжя вперше прокоментувало чутки про їхнє нібито розлучення. Виявляється, ці плітки дійшли до доньки пари – Нани.
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Маша запропонувала Тимуру вгадати трійку знаменитостей, з ким користувачі пророкували їй першу розмову у рамках цього проєкту. У своїх соцмережах Єфросиніна додала, що цей герой змусив її сильно хвилюватися перед майбутнім інтерв'ю.
Не знаю. Юра Горбунов?
– відповів Хромаєв.
Слова чоловіка викликали у ведучої здивування і сміх. Одразу після цього вона запевнила, що перед Горбуновим точно не хвилювалася б.
До того ж зірка зізналася, що здогадки шанувальників щодо першого героя її проєкту стосувалися президента України Володимира Зеленського, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Тимура Хромаєва.
"Опа", – здивувався чоловік ведучої.
Тимур Хромаєв пожартував про Горбунова: дивіться відео онлайн
Конфлікт між Єфросиніною і Горбуновим: що відомо
- У 2023 році стався гучний скандал щодо бажання Юрія Горбунова зняти серіал, на який держава виділила 33 мільйони гривень. Маша відмовилася коментувати цю, а за мовчання її захейтили вмережі. Вона відповіла користувачам, щоб всі відчепилися від неї і додала, що Горбунов припинив для неї існувати ще у 2021 році.
- Водночас Юрій відмовився казати, що сталося того року, і зізнався, що вона для нього не перестала існувати. Шоумен запропонував Маші самій пояснити, який конфлікт між ними стався.
- Ведуча лише натякнула на те, що могло статися між нею та колишнім колегою. Вона здивувала заявою, що їхня дружба насправді могла бути фальшивою.