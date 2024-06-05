До того ж подружжя вперше прокоментувало чутки про їхнє нібито розлучення. Виявляється, ці плітки дійшли до доньки пари – Нани.

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Маша запропонувала Тимуру вгадати трійку знаменитостей, з ким користувачі пророкували їй першу розмову у рамках цього проєкту. У своїх соцмережах Єфросиніна додала, що цей герой змусив її сильно хвилюватися перед майбутнім інтерв'ю.

Не знаю. Юра Горбунов?

– відповів Хромаєв.

Слова чоловіка викликали у ведучої здивування і сміх. Одразу після цього вона запевнила, що перед Горбуновим точно не хвилювалася б.

До того ж зірка зізналася, що здогадки шанувальників щодо першого героя її проєкту стосувалися президента України Володимира Зеленського, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Тимура Хромаєва.

"Опа", – здивувався чоловік ведучої.

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