Зрители были поражены профессионализмом артистов. К тому же на событии выступили 150 украинцев.

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Один из самых известных классических фестивалей мира сопровождался полностью украинской программой. Так, музыканты подарили новую жизнь композиции Евгения Станковича Кадыш-Реквиему "Бабий Яр".

На большой сцене также прозвучало произведение "Фуга смерти". Он был написан по мотивам стихотворения Пауля Целана об истреблении евреев нацистами. Оксана Лынив дополнила программу этой композицией, которая одновременно является рефлексией на современные события в Украине.

Это совершенно уникальный проект, главной идеей которого является напомнить, что геноцид и истребление народа является ужасной бедой, которая не должна повторяться сейчас, уже в 21-м веке. Мы очень благодарны Венскому фестивалю за такую возможность представить голос Украины в мировом искусстве на такой важной сцене,

– поделилась Лынив.



Оксана Лынив руководит 150 украинцами / Фото Министерство культуры и информационной политики Украины

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