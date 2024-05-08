Коваль працював у надскладних умовах: як для Jerry Heil виготовили металевий наплічник

alyona alyona та Jerry Heil на сцені Євробачення-2024 постали у різних образах. Кожен з них є дуже символічним та має цікаві деталі.

Костюми Jerry Heil та alyona alyona для Євробачення не є імітацією чи просто чимось гарним. Адже кольчуга та лати є цілком справжніми й геть нелегкими. Та це було важливо для правдивого образу.

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Як створювали образ Jerry Heil

За референс для костюма Jerry Heil було зображення архангела Михаїла. Саме тому співачка має на плечі частину обладунку. До того ж слова про це з'являється у самій конкурсній пісні: "світ на її плечах".



Як виготовили металевий наплічний / Фото Суспільного

Як розповіла Маргарита Шекель, металева деталь також мала створити контраст з ніжною сукнею Діви. Плече виготовив майстер з Одеси, Андрій Чорногор. Український коваль працював у дуже складних умовах, адже місто постійно обстрілювали, часом воно залишалося без світла.

Були дуже короткі дедлайни й доводилось дистанційно проводити примірки. Це було нелегко – правки вносили багато разів, щоб досягнути комфортного використання обладунку для Jerry Heil,

– розповіла Маргарита Шекель.



Як виготовили металевий наплічний / Фото Суспільного

alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні