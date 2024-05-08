Дует виступив 7 травня під номером 5 з треком Teresa&Maria. Артистки викликали бурхливі оплески та гучні крики від глядачів у залі.

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Що відомо про виступ українського дуету на Євробаченні-2024

На сцені Євробачення alyona alyona та Jerry Heil показали оновлений номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із вокалом і репом дівчат.

Спочатку на сцені з'явилася Яна, образ якої значно вдосконалили підрізаною сукнею. Співачка підіймалася горою, ніби долаючи перешкоди, які спіткають жінок.

У середині номера з'явилася Альона, яка вдало зачитала реп на фоні українських дівчат. Наприкінці виступу виконавиці лягли на сцену, на якій були зображені діви, про що йдеться у пісні дуету.

Артистки після виконання треку подякували Європі за підтримку України.

alyona alyona і Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Єврофани в захваті від номера українського дуету. Зокрема, вони захоплені постановкою виступу, якою зайнялася відома режисерка Таню Муіньо.

"Номер шикарний. Дівчата чули і бачили цей вайб";

"Дякую, Таню Муіньо. Це сильна постановка";

"Вау! Кожна секунда тримала! Стільки символів! Найкращі! Ми пишаємося Вами";

"Мурахи по всьому тілу, коли Джері піднімалася на вершину і коли Альона витягувала меч";

"Це було круто, і все досить чисто виспівано. Це гідний виступ! І нехай заздрять інші";

"Неймовірно! Круто заспівали, номер дуже гарний!";

"Найкращі наші дівчатка. Просто розрив, наша гордість, що в такий нелегкий час, так гідно змогли представити нашу країну, ми не здаємось! Успіхів і до перемоги!";

"Як багато грає сам номер, кольори, світло і сама постановка. Таню Муіньо наче створила повноцінний кліп".

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