Яні та Альоні вдалося гідно представити Україну у першому півфіналі. Вже зовсім скоро вони виступлять 11 травня у гранд-фіналі, на якому визначиться переможець конкурсу.

Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення-2024: виступ, що проймає до мурах

Як створювався костюм Альони на Євробачення-2024

Образи українського дуету заздалегідь були продумані та деталізовані. Так, вбрання Jerry Heil складається з довгої бежевої сукні й схоже на обладунки. Водночас костюм alyona alyona нагадує одяг самурая.

Ба більше, кольчугу для образу реперки створила українська дизайнерка Олена Романова. Вона поділилася, що костюм виконавиці через це важив три кілограми.

Річ у тім, що для виготовлення кольчуги використали близько 10 тисяч сталевих кілець, які забезпечили додаткову вагу образу. Водночас на її створення пішло 12 робочих днів.

Що відомо про символізм образів дуету