Яні та Альоні вдалося гідно представити Україну у першому півфіналі. Вже зовсім скоро вони виступлять 11 травня у гранд-фіналі, на якому визначиться переможець конкурсу.
Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення-2024: виступ, що проймає до мурах
Як створювався костюм Альони на Євробачення-2024
Образи українського дуету заздалегідь були продумані та деталізовані. Так, вбрання Jerry Heil складається з довгої бежевої сукні й схоже на обладунки. Водночас костюм alyona alyona нагадує одяг самурая.
Ба більше, кольчугу для образу реперки створила українська дизайнерка Олена Романова. Вона поділилася, що костюм виконавиці через це важив три кілограми.
Річ у тім, що для виготовлення кольчуги використали близько 10 тисяч сталевих кілець, які забезпечили додаткову вагу образу. Водночас на її створення пішло 12 робочих днів.
Що відомо про символізм образів дуету
- Jerry Heil зізналася, що її костюм був створений за образом Архангела Михаїла. Водночас співачці кажуть про її схожість з Прометеєм або Жанною Д'Арк, що дійсно захоплює виконавицю.
- До того ж образ alyona alyona містить багатошарові плечі, щоб показати, що життя жінки – важке й тернисте. Реперка хоче донести ідею того, що попри усі перешкоди, треба взяти в руки меч і йти боротися.
- Ба більше, alyona alyona розповіла, що сукня Яни є справді рваною та пошкодженою вогнем. Водночас кольчуга реперки важить три кілограми, а для її виготовлення використали 10 тисяч сталевих кілець.