Мене там погодили, – Ницо Потворно відповів, чому відмовився від служби в "Культурному десанті"

Український артист Ницо Потворно висловився про свою мобілізацію. Музикант розповів, серед яких трьох варіантів обирав, де служитиме.

Днями фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк розкрив, що вже пройшов базовий військовий вишкіл кілька тижнів тому. Чоловік вирішив продовжити службу разом з "Культурним десантом".

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Ницо Потворно (справжнє ім'я Сергій Гусак) – медик за освітою, тому мав можливість мобілізуватися у медцентр Нацгвардії в Ірпені, лор-лікарем в Азов і в "Культурний десант". Артиста були готові прийняти усі установи, однак він несподівано відмовився від останнього варіанту, хоча мав що йому запропонувати.

На моменті третьої співбесіди з "Культурним десантом" мене теж там погодили, я мав, напевно, добу чи дві на роздуми. Я думаю, що якби я був без вищої медичної освіти чи просто стрільцем, то я б, напевно, вибрав "Культурний десант",

– поділився Сергій.

Чоловік вирішив вступити до НГУ на посаду лор-лікаря, оскільки має медичну освіту та хоче бути корисним. За словами музиканта, йому було б соромно, якби він продовжив писати пісні, а не лікувати людей.

У мене є досвід, я вчився мільйон років, мене трохи совість замучила, що замість того, щоб лікувати людей, я піду писати пісні. Хоча так я б сидів у офісі в центрі з 10 по 19. Але я вирішив пи*дячити в Ірпінь на 8 ранку на шикування. Та Ірпінь все-таки ближче, ніж Слов'янськ,

– зауважив Ницо Потворно.

Артист додав, що добровільно мобілізувався, щоб мати можливість самостійно обрати, де служити. Як зазначив Сергій, "головне це зробити вчасно, тому що в бусику вже ніхто питати вас не буде".

Нагадаємо, стендап-комік Тарас Яремій нещодавно висловився про мобілізацію. Він запевнив, що рано чи пізно всім чоловікам доведеться піти на фронт. Втім, гуморист вважає, що Україні дуже потрібні люди, які б розвивали її культуру.