Днями фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк розкрив, що вже пройшов базовий військовий вишкіл кілька тижнів тому. Чоловік вирішив продовжити службу разом з "Культурним десантом".

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Ницо Потворно (справжнє ім'я Сергій Гусак) – медик за освітою, тому мав можливість мобілізуватися у медцентр Нацгвардії в Ірпені, лор-лікарем в Азов і в "Культурний десант". Артиста були готові прийняти усі установи, однак він несподівано відмовився від останнього варіанту, хоча мав що йому запропонувати.

На моменті третьої співбесіди з "Культурним десантом" мене теж там погодили, я мав, напевно, добу чи дві на роздуми. Я думаю, що якби я був без вищої медичної освіти чи просто стрільцем, то я б, напевно, вибрав "Культурний десант",

– поділився Сергій.

Чоловік вирішив вступити до НГУ на посаду лор-лікаря, оскільки має медичну освіту та хоче бути корисним. За словами музиканта, йому було б соромно, якби він продовжив писати пісні, а не лікувати людей.

У мене є досвід, я вчився мільйон років, мене трохи совість замучила, що замість того, щоб лікувати людей, я піду писати пісні. Хоча так я б сидів у офісі в центрі з 10 по 19. Але я вирішив пи*дячити в Ірпінь на 8 ранку на шикування. Та Ірпінь все-таки ближче, ніж Слов'янськ,

– зауважив Ницо Потворно.

Артист додав, що добровільно мобілізувався, щоб мати можливість самостійно обрати, де служити. Як зазначив Сергій, "головне це зробити вчасно, тому що в бусику вже ніхто питати вас не буде".

Нагадаємо, стендап-комік Тарас Яремій нещодавно висловився про мобілізацію. Він запевнив, що рано чи пізно всім чоловікам доведеться піти на фронт. Втім, гуморист вважає, що Україні дуже потрібні люди, які б розвивали її культуру.