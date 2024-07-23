Міша народився у 1981 році у місті Харків. Мама майбутнього співака працювала інженером і самостійно займалася вихованням сина. Крупін змалку почав відвідувати музичну школу, навчаючись гри на скрипці. Згодом він брав участь у театральних постановках і почав займатися естрадним вокалом. Детальніше про кар'єру Міші Крупіна та де він зараз – розповість Show 24.

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Музична кар'єра Міші Крупіна

Попри захоплення класичною музикою, Міша вирішив заглибитися у жанр репу. У 2001 році він створив музичний проєкт "Дядя Вася" та взяв собі псевдонім "Туман". Його трек "Старий" приніс перше визнання артистові, а композиція очолила рейтинги. Водночас виконавець писав пісні різним співакам. Так, автором хіта гурту NIKITA "Авокадо" є саме Крупін.

NIKITA – "Авокадо": дивіться відео онлайн

У 2007 році Міша почав працювати з продюсером-путіністом Юрієм Бардашем, через що реперові довелося жити на дві країни – Україна та Росія.

У 2019 році Крупін створив гурт "Корупція", репертуар якого, за словами співака, є поєднанням блюзу, свінгу та джазу. Тоді ж вийшов дебютний альбом колективу "Журавлі" та хіти "Червоний оксамит" і "Хмари". У 2021 році "Корупція" поїхав у тур Україною, а запис виступу на концерті в Києві став "Найкращим релізом вересня" за версією Apple Music.

Київський концерт "Корупції": дивіться відео онлайн

Популярність колективу почала зростати й вже у 2022-му його номінували на премію YUNA як "Найкращий поп-гурт".

Репертуар Міші Крупіна після 24 лютого 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення Міша заявив про розрив усіх зв'язків з Росією та про свою чітку позицію. Чоловік випустив пісню "У нашому місті", в який розповів про рідний Харків, а згодом він презентував композицію "*баште", яку присвятив гнівній критиці росіян. Водночас Крупін наголосив, що не виконуватиме свої російськомовні хіти та перекладе їх українською.

Міша Крупін – "У нашому місті": слухайте пісню онлайн

Після підриву Кримського мосту артист запрем'єрив трек "Палає", який написав за 15 хвилин.

Якщо хтось скаже, що я знав про цю новину заздалегідь, то про це знала вся Україна. Ми чекали, чекали й нарешті дочекалися! Коли писав пісню, я був впевнений на всі 100%, що саме так і буде,

– поділився Міша.

Міша Крупін – "Палає": дивіться відео онлайн

Крупін неодноразово присвячував пісні подіям, які щодня переживають українці. Так, у грудні 2022 року він з "Корупцією" випускає пісню "Світло", що створив для підняття духу громадян під час блекаутів, які довелося застосувати через постійні ракетні обстріли енергетичних об'єктів.

"Корупція" – "Світло": дивіться відео онлайн

У квітні 2023 року "Корупція" презентує пісню-сповідь "До краю світу", в якій розкрив свою душу. Трек став справжнім хітом, а кліп на нього набрав мільйони переглядів.

"Корупція" – "До краю світу": дивіться відео онлайн

Після вступу до "Культурного десанту", Крупін разом з колегами Сашею Чемеровим і Колею Сєргою презентував іронічну композицію "Білгород", де закликали жителів Білгородщини перестати боятися українських військових, оскільки ті принесуть порятунок.

"Культурний Десант" – "Білгород": дивіться відео онлайн

Артист на цьому не зупинився і в липні 2023 року випустив пісню "Фам Фаталь", в якій розповідає про фатальних жінок у своєму житті. Чоловік висловив підтримку сильним і незалежним дівчатам, а кліп на композицію також зібрав майже три мільйони переглядів.

"Корупція" – "Фам Фаталь": дивіться відео онлайн

У травні 2024 року Міша повідомив, що гурт "Корупція" припиняє свою діяльність, оскільки продюсерський центр PAPA MUSIC і виконавець не змогли домовитися про співпрацю після закінчення договору.

Особисте життя Міші Крупіна

У мережі немає багато даних про те, як складалися любовні стосунки артиста. Лише відомо, що Крупін був двічі одруженим. Також у Міші був роман зі співачкою Дашею Астаф'євою. За словами співака, труднощі в стосунках з артисткою виникали через його непростий характер.

Окрім сина Давида, у нього ще є донька. Однак, про неї Міша не розповідає публіці. Відомо, що 21-річний син раніше жив у Росії. Однак, коли йому виповнилось 16 років, він перебрався жити до Ізраїлю. Наразі хлопець служить в ізраїльській армії та хоче пов'язати своє життя з військовою справою.

Де зараз Міша Крупін

Початок вторгнення спонукав Крупіна заявити про свою позицію та стати волонтером. Чоловік організовує збори для ЗСУ та під час гастролей віддає частину коштів з прибутку на армію. Артист купує автівки військовим та особисто відвозить їх на фронт.

Міша також пише пісні, які присвячує захисникам України. За словами виконавця, композиції мають підняти бойовий дух Збройних Сил. Після вступу у "Культурний десант" Крупін почав виступати перед бійцями на передовій, у військових шпиталях та укриттях.

Днями Міша повідомив, що добровільно мобілізувався до української армії. Наразі чоловік проходить ВЛК та чекає на результати додаткового обстеження. Про всі деталі Крупін пообіцяв розповідати у своєму блозі.



Міша Крупін проходить ВЛК / Скриншот з інстаграм-сторіс

У коментарі для "РБК-Україна" директорка екссоліста "Корупції" Юлія зізналася, що артист перебуває у Харкові, де пішов до ТЦК.

Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти й мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік,

– переказала слова Міші директорка.

Протягом останнього місяця Крупін у рідному місті допомагав військовим і давав концерти, на яких збирав кошти для ЗСУ. Згодом артист приєднається до лав української армії та стане на захист держави.