Соліст гурту "Фіолет" розповів, що пройшов базову військову підготовку кілька тижнів тому. Він продовжує службу разом з "Культурним десантом".

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Сергій Мартинюк розповів, що у службі застосовує свої організаторські вміння. Хоч його завдання не бойові, але теж важливі.

Там, де можу бути сьогодні максимально корисним зі своїми вміннями. Передусім, організаторськими. Завдання не бойові, але – з огляду на мої ще цивільні досвіди поїздок фронтами й реабілітаційними центрами – важливі і актуальні,

– написав військовий.

Лідер "Фіолету" додав, що тотальну більшість часу зараз він присвячує службі. Невідомо, чи вдаватиметься йому відлучатися на музичні чи літературні заходи.



Сергій Мартинюк / Фото з інстаграму Сергія Мартинюка

Нагадаємо, шлях Сергія Мартинюка у ЗСУ розпочався 29 травня. Артист розповів, що це було добровільне рішення, яке він давно ретельно обдумав.