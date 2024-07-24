На днях фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк раскрыл, что уже прошел базовую военную подготовку несколько недель назад. Мужчина решил продолжить службу вместе с "Культурным десантом".

Интересно Работал с предателем Бардашем, а теперь вступает в ВСУ: что известно о Мише Крупине из "Коррупции"

Ницо Потворно (настоящее имя Сергей Гусак) – медик по образованию, поэтому имел возможность мобилизоваться в медцентр Нацгвардии в Ирпене, лор-врачом в Азов и в "Культурный десант". Артиста были готовы принять все учреждения, однако он неожиданно отказался от последнего варианта, хотя имел что ему предложить.

На моменте третьего собеседования с "Культурным десантом" меня тоже там согласовали, я имел, наверное, сутки или двое на размышления. Я думаю, что если бы я был без высшего медицинского образования или просто стрелком, то я бы, наверное, выбрал "Культурный десант",

– поделился Сергей.

Мужчина решил поступить в НГУ на должность лор-врача, поскольку имеет медицинское образование и хочет быть полезным. По словам музыканта, ему было бы стыдно, если бы он продолжил писать песни, а не лечить людей.

У меня есть опыт, я учился миллион лет, меня немного совесть замучила, что вместо того, чтобы лечить людей, я пойду писать песни. Хотя так я бы сидел в офисе в центре с 10 по 19. Но я решил пи*дячить в Ирпень на 8 утра на построение. И Ирпень все-таки ближе, чем Славянск,

– заметил Ницо Потворно.

Артист добавил, что добровольно мобилизовался, чтобы иметь возможность самостоятельно выбрать, где служить. Как отметил Сергей, "главное это сделать вовремя, потому что в бусике уже никто спрашивать вас не будет".

Напомним, стендап-комик Тарас Яремий недавно высказался о мобилизации. Он заверил, что рано или поздно всем мужчинам придется пойти на фронт. Впрочем, юморист считает, что Украине очень нужны люди, которые бы развивали ее культуру.