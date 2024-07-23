Думки щодо публічних персон у ЗСУ є різними: хтось вважає, що вони мають подавати приклад аудиторії та брати до рук зброю, а хтось, що вони мають займатися своєю справою та розвивати культуру. Журналісти Show 24 запитали у гумориста Тараса Яремія, якої думки він.

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На мою думку, Україні дуже потрібні люди, які б розвивали нашу культуру. Культура – це в загальному розумінні, але це не лише, наприклад, опера. Зараз культура – це також ютуб, тікток. Це теж нам треба розвивати, бо якщо у нас тут не буде цього контенту, то люди перейдуть на знайому їм російську мову, і будуть це дивитися,

– вважає стендап-комік.

Тарас Яремій також висловився про Андрія Лузана – гумориста й зірку "Левів на джипі", який доєднався до Сил Оборони.

"Андрій Лузан молодець. Думаю, що рано чи пізно прийдеться всім мобілізуватися", – сказав комік.

Нагадаємо, Андрій Лузан повідомив, що мобілізується. Він вирішив поповнити лави Сил Безпілотних Систем. Зовсім скоро у нього розпочнеться базова військова підготовка.