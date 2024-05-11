Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували Нідерланди з конкурсу

Організатори Євробачення-2024 повідомили про дискваліфікацію представника Нідерландів Йоста Кляйна з конкурсу. Він не буде виступати у фіналі, який відбудеться 11 травня.

Європейський мовник спочатку повідомив, що Йоста Кляйна відсторонили від генеральної репетиції через "інцидент" після прогону "параду прапорів". Втім, все дійшло до дискваліфікації, повідомляє Show 24.

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Нідерланди дискваліфікували з Євробачення-2024

Європейський мовник опублікував заяву щодо неможливості представника Нідерландів Йоста Кляйна виступити 11 травня у фіналі. Водночас було зазначено, що дискваліфікація учасника ніяк не пов'язана з іншими виконавцями.

Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі,

– написали організатори.

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