11 травня відбудеться гранд-фінал конкурсу Євробачення-2024. Голосування для країн Європи та Австралії розпочнеться з початком виступу першого номеру.

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Для "Решти світу" голосування призупинено

У день гранд-фіналу організатори повідомили про неможливість голосування за учасників конкурсу категорії "Решта світу", яку впровадили цьогоріч.

Глядачі, які не живуть у країнах Європи або в Австралії могли віддати свій бал за фаворитів до початку фіналу, однак тепер у них це не вийде. Водночас невідомо, коли знову з'явиться можливість голосувати у категорії "Решта світу". Втім, організатори вибачилися за виникнені незручності.



"Решта світу" поки не може голосувати за фаворитів / Скриншот з сайту

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