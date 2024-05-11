alyona alyona й Jerry Heil вийдуть на сцену під номером 2. Цього року Україна повезла на Євробачення ліричну та водночас надзвичайно потужну пісню Teresa & Maria. Дивіться пряму трансляцію конкурсу далі на Show 24.
До теми 20 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024
Онлайн-трансляція фіналу Євробачення-2024
За цим найочікуванішим вечором пісенного конкурсу спостерігає не лише Європа, а й увесь світ. 11 травня до числа фіналістів, яких обрали у півфіналах, приєднаються країни "Великої п'ятірки": Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також країна-господарка – Швеція.
Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на таких платформах: сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, застосунок Дія.
Євробачення-2024: дивитись онлайн-трансляцію фіналу конкурсу
Порядок виступів фіналістів Євробачення-2024
- Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Німеччина: ISAAK – Always On The Run
- Люксембург: Tali – Fighter
- Нідерланди: Joost Klein – Europapa
- Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Іспанія: Nebulossa – Zorra
- Естонія: 5miinust і Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Латвія: Dons – Hollow
- Греція: Marina Satti – ZARI
- Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
- Норвегія: Gåte – Ulveham
- Італія: Angelina Mango – La noia
- Сербія: Тейя Дора – Ramonda
- Фінляндія: Windows 95man – No Rules!
- Португалія: iolanda – Grito
- Вірменія: LADANIVA – Jako
- Кіпр: Silia Kapsis – Lia
- Швейцарія: Nemo – The Code
- Словенія: Raiven – Veronika
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Франція: Slimane – Mon Amour
- Австрія: Kaleen – We Will Rave
Порядок виступів фіналістів Євробачення-2024 / Фото з інстаграму конкурсу