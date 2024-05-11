alyona alyona й Jerry Heil вийдуть на сцену під номером 2. Цього року Україна повезла на Євробачення ліричну та водночас надзвичайно потужну пісню Teresa & Maria. Дивіться пряму трансляцію конкурсу далі на Show 24.

До теми 20 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024

Онлайн-трансляція фіналу Євробачення-2024

За цим найочікуванішим вечором пісенного конкурсу спостерігає не лише Європа, а й увесь світ. 11 травня до числа фіналістів, яких обрали у півфіналах, приєднаються країни "Великої п'ятірки": Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також країна-господарка – Швеція.

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на таких платформах: сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, застосунок Дія.

Євробачення-2024: дивитись онлайн-трансляцію фіналу конкурсу

Коли і як з України можна проголосувати за фаворитів у гранд-фіналі – дізнавайтеся тут.

Порядок виступів фіналістів Євробачення-2024

Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Німеччина: ISAAK – Always On The Run Люксембург: Tali – Fighter Нідерланди: Joost Klein – Europapa Ізраїль: Eden Golan – Hurricane Литва: Silvester Belt – Luktelk Іспанія: Nebulossa – Zorra Естонія: 5miinust і Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue Латвія: Dons – Hollow Греція: Marina Satti – ZARI Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy Норвегія: Gåte – Ulveham Італія: Angelina Mango – La noia Сербія: Тейя Дора – Ramonda Фінляндія: Windows 95man – No Rules! Португалія: iolanda – Grito Вірменія: LADANIVA – Jako Кіпр: Silia Kapsis – Lia Швейцарія: Nemo – The Code Словенія: Raiven – Veronika Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter Франція: Slimane – Mon Amour Австрія: Kaleen – We Will Rave



Порядок виступів фіналістів Євробачення-2024 / Фото з інстаграму конкурсу