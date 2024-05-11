alyona alyona й Jerry Heil вийдуть на сцену під номером 2. Цього року Україна повезла на Євробачення ліричну та водночас надзвичайно потужну пісню Teresa & Maria. Дивіться пряму трансляцію конкурсу далі на Show 24.

До теми 20 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024

Онлайн-трансляція фіналу Євробачення-2024

За цим найочікуванішим вечором пісенного конкурсу спостерігає не лише Європа, а й увесь світ. 11 травня до числа фіналістів, яких обрали у півфіналах, приєднаються країни "Великої п'ятірки": Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також країна-господарка – Швеція.

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на таких платформах: сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, застосунок Дія.

Євробачення-2024: дивитись онлайн-трансляцію фіналу конкурсу

Порядок виступів фіналістів Євробачення-2024

  1. Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable
  2. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  3. Німеччина: ISAAK – Always On The Run
  4. Люксембург: Tali – Fighter
  5. Нідерланди: Joost Klein – Europapa
  6. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
  7. Литва: Silvester Belt – Luktelk
  8. Іспанія: Nebulossa – Zorra
  9. Естонія: 5miinust і Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  10. Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
  11. Латвія: Dons – Hollow
  12. Греція: Marina Satti – ZARI
  13. Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
  14. Норвегія: Gåte – Ulveham
  15. Італія: Angelina Mango – La noia
  16. Сербія: Тейя Дора – Ramonda
  17. Фінляндія: Windows 95man – No Rules!
  18. Португалія: iolanda – Grito
  19. Вірменія: LADANIVA – Jako
  20. Кіпр: Silia Kapsis – Lia
  21. Швейцарія: Nemo – The Code
  22. Словенія: Raiven – Veronika
  23. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  24. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  25. Франція: Slimane – Mon Amour
  26. Австрія: Kaleen – We Will Rave

Євробачення 2024
Порядок виступів фіналістів Євробачення-2024 / Фото з інстаграму конкурсу