Співачка родом із Львівської області. Зростала у творчій родині, тому зовсім не дивно, що Карпа пов'язала своє життя з музикою. Сьогодні зірка проживає доволі непростий період в особистому житті, проте активно продовжує працювати у творчій царині. Детальніше про те, де зараз Наталка Карпа і чим вона займається, читайте в матеріалі Show 24.

Не пропустіть Короткі стрижки та прості вбрання: як українські зірки виглядали в молоді роки

Шлях у шоубізнес

У шкільні роки дівчина співала в народному хорі "Писанка", а згодом стала солісткою зразкового вокально-інструментального ансамблю "Галицька перлина".

Вищу освіту здобувала зовсім не за творчим покликанням. Спершу закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, а потім – Національний університет "Львівська політехніка". У студентські роки Карпа стала вокалісткою медичного джазового колективу "Медікус".

Майбутня зірка активно брала участь у різних фестивалях. У 2010 році у світ вийшла пісня "Калина", яка зірвала фурор серед української публіки. Мабуть, досі чимало людей пам'ятає легендарну композицію, яку співали майже на кожному застіллі.

Наталка Карпа – Калина: дивіться відео онлайн

У 2013 році співачка вирушила у світове турне під назвою "З України з любов'ю". Ще раніше, у 2005 році, Наталка разом зі своїм продюсером Ярославом Степаником створили продюсерський центр "НіКа", згодом його перейменували на "Karparation". Цей центр успішно функціонує й досі, а сама виконавиця частенько ділиться кадрами роботи зі студії.

Мало хто знає, що продюсерський центр займався просуванням проєктів, як: гурт "Glamour", гурт "Шоколадка" та співачка Мія.

Наталка Карпа часто згадує свого батька, який вніс чималу лепту в її творчу діяльність. Декілька тижнів тому співачка презентувала авторську пісню "Тато". Вона поділилась, що дуже часто в суспільстві недооцінюють роль батька у житті дитини. Особливо гострою ця тема постає в час повномасштабної війни, адже її донечка також росте без батька.

Наталка Карпа – Тато: дивіться відео онлайн

Особисте життя

В одному з інтерв'ю знаменитість поділилась історією про своє перше кохання. Тоді їй було 18 років. Обранець працював журналістом і був старшим за дівчину на 7-8 років. У той час, коли Карпа ділилась із найкращою подругою про свої романтичні стосунки, дівчина буквально "встромила ніж у спину" співачці.

Вона зрадила подругу з її коханим. Після цього стало відомо, що за якийсь час чоловік трагічно загинув. Карпа також поділилась, що не вважає статевий контакт фізичною зрадою. Для неї найгіршою є зрада "на духовному рівні".

Зі своїм майбутнім чоловіком, військовим Євгеном "Джексоном" Тереховим, виконавиця познайомилась на концерті для ветеранів АТО. Після доленосної зустрічі стосунки почали розвиватись, і вже за місяць чоловік освідчився коханій.

Весілля Наталки Карпи та Євгена Терехова: дивіться відео онлайн

У грудні 2019 року жінка народила донечку Злату. Згодом співачка ділилась, що шкодує про те, що ще раніше не пізнала відчуття материнства. Вона весь час була заклопотана гастролями, творчістю та шаленим ритмом життя. Зазначимо, що хрещеним батьком дівчинки став Тарас Тополя, фронтмен гурту "Антитіла".

Однак сьогодні пара проживає доволі непростий період у їхньому житті. Перед повномасштабним вторгненням чоловік зізнався, що його почуття охололи. Карпа розповідала, що в цей момент її серце розбилось.

Вона навіть підготувала документи на розлучення, але наразі вони не стали в пригоді. Після того, як Євген був на небезпечному завданні, він переосмислив свої почуття та вирішив повернутися до сім'ї.

Сьогодні пара працює над своїми стосунками, хоча й на відстані.

Він зараз на фронті. У нього є інша квартира, він з'їхав, але, коли він їде з фронту у відпустку, він їде до мене і каже, що їде додому. Це важливий момент. Ми пробуємо, але на відстані,

– розповідала Наталка Карпа.

Як відомо, Терехов наразі перебуває у 58-й мотопіхотній бригаді імені Івана Виговського. Чоловік боронить країну на Вуглегірському напрямку, що на Донеччині.

Чим сьогодні займається Наталка Карпа

Іменинниця продовжує працювати та розвиватись у музичній сфері. Карпа бере участь у благодійних заходах і виступає для військових.

До того ж зірка активно веде блог. Ділиться кадрами роботи та буденного життя, висловлює громадянську позицію та підтримує контакт із шанувальниками.

Редакція 24 Каналу бажає співачці неземного щастя та яскравих моментів життя. Нехай мрії здійснюються, а українське небо врешті буде чистим від ворожих загроз.