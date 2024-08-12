З плином часу ми могли призабути, як українські зірки виглядали в юності чи на початку своєї зіркової кар'єри. Сьогодні можемо простежити, як змінювались наші кумири на яких рівнялись тисячі, якщо не мільйони людей. Детальніше читайте в матеріалі Show 24.

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Тіна Кароль

Українська співачка завжди вражає шанувальників своєю красою, стилем і зовнішнім виглядом. Тіна частенько експериментувала із зовнішністю та навіть мала коротку стрижку. Виконавиця не тільки шукала себе, а й надихала інших на зміни у своєму житті.

Тіна Кароль у молоді роки / Фото з особистого архіву співачки

Маша Єфросиніна

Телеведуча вважається прикладом гарного стилю та витонченості. Зірка не боїться показатись на публіку без макіяжу та вільно говорить про те, що кожна жінка є прекрасна. Дуже давно Єфросиніна навіть мала проблеми із зайвою вагою.

А на цій світлині знаменитості 13 чи 14 років. Сама Маша розповідала, що завдяки мамі, яка кожного ранку говорила їй, що вона найкраща дівчинка у світі, вона почувала себе впевненою та прекрасною.

Маша Єфросиніна в молоді роки / Фото з інстаграму ведучої

Павло Зібров

Головний вусань країни підкорив не одне жіноче серце. Природна харизматичність, легка та яскрава музика, відмінне почуття гумору та багато інших хороших якостей стали визначними у формуванні образу народного артиста.

Раніше Зібров носив коротку шевелюру, а вуса були й залишаються незмінним атрибутом. Сьогодні ж Павло Миколайович відростив волосся та з гордістю говорить про свій стиль.

Павло Зібров у молоді роки / Фото з особистого архіву співака

Юрій Горбунов

Ведучий уже давно передова зірка українського телебачення. Без нього не обходиться майже жодна програма. Якщо порівнювати стиль Горбунова в молоді роки й сьогодні, то акцент можна зробити хіба що на зміні зачіски та новому стилі костюмів.

Юрій Горбунов у молоді роки / Фото пресслужби каналу 1+1

Ольга Сумська

Українська акторка та телеведуча завжди була взірцем стилю та краси. Довге, світле волосся, одяг, який підкреслює неймовірну фігуру, та надзвичайно красиві риси обличчя – завжди були головною родзинкою Сумської.

Сьогодні зірка майже не змінилась. Роки додали ще більшої вроди, а стиль в одязі – краще підкреслює витонченість та статусність.

Ольга Сумська в молоді роки / Фото з інстаграму акторки

Настя Каменських

Співачка, яка здобула свою славу завдяки дуету Потап і Настя, завжди вирізнялась відвертим стилем на сцені, яскравим макіяжем і оригінальною зачіскою. Сьогодні зірка не пасе задніх ексцентричності.

То ж нагадуємо, як виглядала співачка на початку зіркової кар'єри.

Настя Каменських у молоді роки / Фото з фан-сторінки співачки

Дмитро Монатік

Співак, який готується втретє стати батьком, тривалий час шукав свій стиль, як у музиці, так і в зовнішньому вигляді. Навіть тоді, коли на співочому проєкті "Х-фактор", у хлопця не повірили, він продовжував рухатись далі.

Впевнені, що Монатіка із дредами в шкільні роки ви ще точно не бачили.

Дмитро Монатік у молоді роки / Колаж Show 24

Оля Полякова

Співачка, яка вражає потужним голосом і яскравими образами, також пройшла шлях буденної молодості, й, мабуть, тоді не здогадувалась яка слава на неї чекає в майбутньому.

Полякова поділилась архівним фото, на якому їй 13 років. Проста дівчина із запалом в очах – мабуть, це найкращий підпис, щоб описати цю світлину.

Оля Полякова у молоді роки / Фото з інстаграму співачки

Нехай сьогоднішня згадка про те, як виглядали українські знаменитості в молоді роки, стане поштовхом для приємної ностальгії й розуміння, що час може працювати на користь.