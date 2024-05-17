Водночас виконавиця поділилася, що переживає кризу в шлюбі з чоловіком-військовим Євгеном "Джексоном" Тереховим. Пара навіть думала про розлучення.

Не пропустіть Наталка Карпа святкує Великдень з чоловіком, який служить у ЗСУ: щасливі сімейні кадри

Що розповіла Карпа про перше кохання

Наталка зустрічалася з хлопцем у 18-річному віці. Він працював журналістом і був старший за співачку на 7-8 років. Однак, головною перепоною у стосунках стала найкраща подруга артистки, з якою Карпа дружила з самого дитинства. Дівчина, за спиною Наталки, почала крутити роман з журналістом, про що згодом дізналася виконавиця.

Вона мені перша встромила ніж у спину. Я ще потім дізналася про їхнє листування. Я її запросила до себе, ми ділимося своїм. Я багато стільки розповідаю їй про нього, як він мені подобається. Потім, коли я вже дізналась про зраду, я ж розумію, що вона в цей момент з ним зідзвонювалась і листувалася,

– пригадала артистка.

Під час останньої зустрічі з хлопцем Карпа, зі сльозами на очах, не захотіла нічого йому говорити, оскільки знала про зраду. Втім, через тиждень жінка дізналася про трагічну загибель коханого.

Я влетіла на цю радіостанцію – він до мене з обіймами. Я просто дивлюсь йому в очі, а в мене сльози, і я бачу, що він трошки був під випивкою. У нас був зоровий контакт і він зрозумів. Потім я просто хлопнула дверима і пішла,

– зазначила Наталка.

Водночас жінка зізналася, що не вважає статевий контакт фізичною зрадою. Для неї найгіршою є зрада "на духовному рівні".

Наталка Карпа про зраду коханого: дивіться відео онлайн

Що відомо про кризу в шлюбі Карпи