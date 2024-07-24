Євген вступив у військові лави ще на початку повномасштабного вторгнення. Через його службу подружжю рідко вдається побачитися одне з одним.

Цікаво Дякуємо, що живі, – Сергій Бабкін з дружиною потрапили під обстріл у Харкові

Наталка розповіла, що Терехов наразі перебуває у 58-й мотопіхотній бригаді імені Івана Виговського. Чоловік боронить країну на Вугледарському напрямку, що на Донеччині. Артистка вирішила більше не розкривати деталей служби чоловіка, а порадила шанувальника дізнаватися всі подробиці в нього особисто.

Також співачка показала прихильникам фото Євгена у військовій формі та сонцезахисних окулярах.

Хотілося б розповісти більше, але краще підпишіться на Джекі й з перших уст все почуєте,

– наголосила Карпа.



Наталка Карпа розкрила напрямок, де служить її чоловік / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, майбутнє подружжя познайомилося на концерті для ветеранів АТО. Після цього Наталка і Євген почали зустрічатися, а згодом чоловік їй освідчився. У грудні 2019-го Карпа стала мамою доньки Злати.

Втім, вже через два роки співачка зізналась про непростий етап у стосунках з чоловіком, через що їм довелося взяти перерву. У січні 2023-го Терехов повідомив, що спілкується з дружиною через доньку. Однак, подружжя часто з'являється на спільних фото та разом святкує визначні дати їхньої сім’ї.