Серце може боліти, – Настя Каменських сказала, чи зраджували її

На тлі прем'єри нової пісні "Гріхи" Настя Каменських висловилася про зраду. Артистка відповіла, чи переживала такий досвід.

Цей трек був створений у колаборації з виконавцем OSTROVSKYI. Композиція розповідає про сповідь та прощення.

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Попри те, що в пісні оспівується бажання звільнитися від гріхів, Настю ніколи не зраджували. Водночас вона і не думала про таку можливість зі сторони партнера.

Втім, Каменських вважає, що на сприйняття ситуації впливає саме реакція на зраду.

Тут така штука – як ти ставишся, в принципі, до всього, не тільки до зрад. Основа всього – твої реакції на все, що відбувається з тобою. Якщо ти захочеш поставитися до всього легше, то тобі буде набагато легше. Звісно, ​​наше серце може боліти, коли таке відбувається,

– зізналася артистка.

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