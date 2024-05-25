Він зауважив, що підтримує хороший зв'язок зі знаменитістю. А от ставлення до Потапа у нього дещо інше.

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Що кум Насті Каменських сказав про Потапа

Він зазначив, що має негативне ставлення до репера через його діяльність під час повномасштабного вторгнення.

Для мене Настя Каменських – близька людина. Я її підтримуватиму, а його, ось того чоловіка – ні. Категорично ні. Вважаю, що він не робить якісь правильні речі стосовно нашої країни,

– підкреслив Геннадій.

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Де зараз знаходиться Потап