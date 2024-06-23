Show 24 розповість про пісні та кліпи українських виконавців, що вийшли цього тижня. Від ліричних композицій до оновлених версій старих хітів – кожен знайде щось собі до душі.

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Надя Дорофєєва

Співачка презентувала нову танцювальну та чуттєву пісню "Хартбіт". У треку вона роздумує про хлопців-нарцисів, яким байдуже на почуття інших. Над відеороботою працювала кліпмейкерка Таня Муіньо.

Надя Дорофєєва – "Хартбіт": дивіться відео онлайн

Павло Зібров і KOLABA

У свій день народження народний артист разом з гуртом KOLABA випустив оновлену версію хіта "День народження", написану разом з легендарним поетом Юрієм Рибчинським. Ця версія пісні супродовжується кліпом, у якому взяли участь понад 30 зіркових друзів та колег Павла Зіброва.

Павло Зібров та KOLABA – "День народження": дивіться відео онлайн

Alena Omargalieva

Співачка презентувала літній трек, у якому поєднала свій фірмовий стиль: денс-поп звучання та ніжний жіночий вокал. За словами виконавиця, нова пісня дає можливість поринути у себе та знайти там безпечний простір у цей непростий час.

Alena Omargalieva – "Метелики": дивіться відео онлайн

MONATIK

Мультиартист презентував збірку "відремонтованих" хітів - це нові версії його російськомовних пісень. Музикант показав, як можна переосмислити улюблені хіти, не забираючи від них оригінального духу й енергії. У рамках мініальбому Repaired вийшов мелодійний хіт "Кружить".

MONATIK – "Кружить": дивіться відео онлайн

Diana Gloster

Співачка та авторка пісень презентувала емоційну композицію, в якій переповіла історію двох люблячих сердець. Через всілякі перешкоди та відстань їм вдається знайти шлях одне до одного та бути разом. Це розповідь і самої виконавиці та її стосунків з коханим.

Diana Gloster – "Так ніхто ще не кохав": дивіться відео онлайн

KAZKA та Tricky Nicki

Олександра Заріцька та репер Tricky Nicki об'єдналися заради творчого експерименту. Вони близько двох років планували колаборацію, але лише зараз записали відвертий трек про нерозділені почуття та власні емоції.

KAZKA та Tricky Nicki – "Не та любов": дивіться відео онлайн

Dannisha

Співачка презентувала новий трек, яким вирішила звільнити себе від емоційного тягаря минулого та розірвати токсичні стосунки. Пісня відображає її шлях від наївної дівчинки до сильної та незалежної жінки.

Dannisha – Go To Hell: дивіться відео онлайн

Ostrovskyi та NK

Виконавці презентували спільний трек про сповідь та прощення. Головний герой розповідає обраниці про свої гріхи, бо хоче звільнитися від тягаря минулого. Страхи розчиняються, а герої пісні забувають про страхи і віддаються одне одному.

Ostrovskyi та NK – "Гріхи": дивіться трейлер онлайн



