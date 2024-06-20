Надя Дорофєєва у кліпі, який зняла Таня Муіньо, поголила хлопця і станцювала під дощем

Надя Дорофєєва випустила нову танцювальну пісню "Хартбіт". Кліп до треку зняла знаменита режисерка Таня Муіньо.

Як зазначили фани, при перегляді відео захоплює дух. Цікаво, що нова композиція увійшла до майбутнього повноформатного альбому Дорофєєвої, реліз якого заплановано на осінь.

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У пісні "Хартбіт" виконавиця висловила свої роздуми про хлопців-нарцисів, байдужих до почуттів інших. Слова співачка написала разом із чоловіком Мішею Кацуріним.

"Хартбіт" – танцювальний та дуже чуттєвий трек, наповнений найвідвертішими жіночими почуттями: від авторського тексту – до відео від неймовірної української режисерки зі світовим ім'ям Таню Муіньо,

– підкреслила Надя Дорофєєва.

Завдяки тому, що над відеороботою працювала відома кліпмейкерка, він вийшов дуже нестандартним та ефектним. Зокрема, у кліпі артистка постала у відвертому вбранні, танцюючи під дощем із героєм-нарцисом. Зірка навіть ступала на нього ногами та поголила чоловіку голову.

DOROFEEVA – "Хартбіт": дивіться відео онлайн

У коментарях під відеороботою шанувальники висловили свої враження від треку та самого кліпу.

"Це неймовірно, нереально, при перегляді захоплює дух... Хочеться передивлятися цей шедевр ще і ще";

"Таню Муіньо побачила з перших кроків, талант світового рівня, Україна має діамант, що творить шедеври";

"Коли об'єднати таланти Дорофєєвої, Кацуріна і Муіньо, результат може бути тільки потужною силою. Ви троє дивовижні, чистий талант";

"Це настільки аху*нно, що розриває гордість від талановитих українців";

"Ось це я розумію рівень. Таке ми любимо, браво";

"Це просто щось нереальне. Такий заряд енергії й настрою на цілий день".

З ким з українців нещодавно співпрацювала Таня Муіньо