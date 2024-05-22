Саме вона поставила номер для Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення-2024. Зауважимо, що режисерка дуже часто співпрацює з Монатіком. Це вже понад 20 їхня робота і знімали вони її в Києві.

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Що відомо про новий трек Монатіка

Прем'єра пісні відбулася 22 травня. Крім того, артист випустив кліп на трек "А що?". У відео головний герой постає перед судом. Спочатку його хвалять, а потім засуджують і навіть загрожують розлучити з головною героїнею. Попри ці виклики, він залишається стійким, спираючись на власну рішучість і віру, щоб врешті-решт перемогти негаразди та возз'єднатися з головною героїнею.

MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн

У коментарях до відеороботи шанувальники висловили своє захоплення, описуючи її як таку, що нагадує голлівудський фільм з високою якістю виробництва, стильним візуальним рядом, ефективною розповіддю та масштабним виконанням.

Зауважимо, що співак у своєму інстаграмі натякнув, що кліп є частиною екранізації майбутнього мюзиклу.

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