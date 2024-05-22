Саме вона поставила номер для Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення-2024. Зауважимо, що режисерка дуже часто співпрацює з Монатіком. Це вже понад 20 їхня робота і знімали вони її в Києві.
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Що відомо про новий трек Монатіка
Прем'єра пісні відбулася 22 травня. Крім того, артист випустив кліп на трек "А що?". У відео головний герой постає перед судом. Спочатку його хвалять, а потім засуджують і навіть загрожують розлучити з головною героїнею. Попри ці виклики, він залишається стійким, спираючись на власну рішучість і віру, щоб врешті-решт перемогти негаразди та возз'єднатися з головною героїнею.
MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн
У коментарях до відеороботи шанувальники висловили своє захоплення, описуючи її як таку, що нагадує голлівудський фільм з високою якістю виробництва, стильним візуальним рядом, ефективною розповіддю та масштабним виконанням.
Зауважимо, що співак у своєму інстаграмі натякнув, що кліп є частиною екранізації майбутнього мюзиклу.
Кому ще зі знаменитостей Таня Муіньо поставила кліпи
- Режисерка знімала відеороботу для південнокорейської к-поп зірки Чонгука з гурту BTS. Зйомки відбувалися у Будапешті на атмосферних індустріальних локаціях – покинутій електростанції Келенфельд та автодромі Hungaroring.
- Крім того, Муіньо встигла попрацювати з Дженніфер Лопес, зрежисерувавши кліп на її хіт Can't Get Enough.
- Серед її клієнтів також легендарний рок-музикант Ленні Кравіц, поп-ідол Гаррі Стайлз, а ще зірки світового репу та хіп-хопу – Doja Cat, Cardi B та Megan The Stallion.
- Завдяки неординарному баченню, Таня Муіньо стала однією з найзатребуваніших кліпмейкерів, здатних створити по-справжньому видовищну роботу для артистів найвищого рівня.