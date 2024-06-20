Як зазначили фани, при перегляді відео захоплює дух. Цікаво, що нова композиція увійшла до майбутнього повноформатного альбому Дорофєєвої, реліз якого заплановано на осінь.
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У пісні "Хартбіт" виконавиця висловила свої роздуми про хлопців-нарцисів, байдужих до почуттів інших. Слова співачка написала разом із чоловіком Мішею Кацуріним.
"Хартбіт" – танцювальний та дуже чуттєвий трек, наповнений найвідвертішими жіночими почуттями: від авторського тексту – до відео від неймовірної української режисерки зі світовим ім'ям Таню Муіньо,
– підкреслила Надя Дорофєєва.
Завдяки тому, що над відеороботою працювала відома кліпмейкерка, він вийшов дуже нестандартним та ефектним. Зокрема, у кліпі артистка постала у відвертому вбранні, танцюючи під дощем із героєм-нарцисом. Зірка навіть ступала на нього ногами та поголила чоловіку голову.
DOROFEEVA – "Хартбіт": дивіться відео онлайн
У коментарях під відеороботою шанувальники висловили свої враження від треку та самого кліпу.
- "Це неймовірно, нереально, при перегляді захоплює дух... Хочеться передивлятися цей шедевр ще і ще";
- "Таню Муіньо побачила з перших кроків, талант світового рівня, Україна має діамант, що творить шедеври";
- "Коли об'єднати таланти Дорофєєвої, Кацуріна і Муіньо, результат може бути тільки потужною силою. Ви троє дивовижні, чистий талант";
- "Це настільки аху*нно, що розриває гордість від талановитих українців";
- "Ось це я розумію рівень. Таке ми любимо, браво";
- "Це просто щось нереальне. Такий заряд енергії й настрою на цілий день".
З ким з українців нещодавно співпрацювала Таня Муіньо
- Це був Монатік. Наприкінці травня артист презентував атмосферний відеокліп на пісню "А що?". Режисеркою роботи виступила саме Таня Муіньо. Це вже більш ніж 20-та їхня спільна робота. Зйомки проходили у Києві.
- Крім того, кліпмейкерка поставила номер для виступу українського дуету Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024. Українські артистки посіли 3 місце на пісенному конкурсі. Перемогу ж здобули представники Швеції.