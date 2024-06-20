Як зазначили фани, при перегляді відео захоплює дух. Цікаво, що нова композиція увійшла до майбутнього повноформатного альбому Дорофєєвої, реліз якого заплановано на осінь.

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У пісні "Хартбіт" виконавиця висловила свої роздуми про хлопців-нарцисів, байдужих до почуттів інших. Слова співачка написала разом із чоловіком Мішею Кацуріним.

"Хартбіт" – танцювальний та дуже чуттєвий трек, наповнений найвідвертішими жіночими почуттями: від авторського тексту – до відео від неймовірної української режисерки зі світовим ім'ям Таню Муіньо,

– підкреслила Надя Дорофєєва.

Завдяки тому, що над відеороботою працювала відома кліпмейкерка, він вийшов дуже нестандартним та ефектним. Зокрема, у кліпі артистка постала у відвертому вбранні, танцюючи під дощем із героєм-нарцисом. Зірка навіть ступала на нього ногами та поголила чоловіку голову.

DOROFEEVA – "Хартбіт": дивіться відео онлайн

У коментарях під відеороботою шанувальники висловили свої враження від треку та самого кліпу.

"Це неймовірно, нереально, при перегляді захоплює дух... Хочеться передивлятися цей шедевр ще і ще";

"Таню Муіньо побачила з перших кроків, талант світового рівня, Україна має діамант, що творить шедеври";

"Коли об'єднати таланти Дорофєєвої, Кацуріна і Муіньо, результат може бути тільки потужною силою. Ви троє дивовижні, чистий талант";

"Це настільки аху*нно, що розриває гордість від талановитих українців";

"Ось це я розумію рівень. Таке ми любимо, браво";

"Це просто щось нереальне. Такий заряд енергії й настрою на цілий день".

З ким з українців нещодавно співпрацювала Таня Муіньо