Как отметили фаны, при просмотре видео захватывает дух. Интересно, что новая композиция вошла в будущий полноформатный альбом Дорофеевой, релиз которого запланирован на осень.
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В песне "Хартбит" исполнительница выразила свои размышления о парнях-нарциссах, равнодушных к чувствам других. Слова певица написала вместе с мужем Мишей Кацуриным.
"Хартбит" – танцевальный и очень чувственный трек, наполнен откровенными женскими чувствами: от авторского текста – до видео от невероятного украинского режиссера с мировым именем Таню Муиньо,
– подчеркнула Надя Дорофеева.
Благодаря тому, что над видеоработой работала известная клипмейкер, он получился очень нестандартным и эффектным. В частности, в клипе артистка предстала в откровенном наряде, танцуя под дождем с героем-нарциссом. Звезда даже ступала на него ногами и побрила мужчине голову.
DOROFEEVA – "Хартбит": смотрите видео онлайн
В комментариях под видеоработой поклонники выразили свои впечатления от трека и самого клипа.
- "Это невероятно, нереально, при просмотре захватывает дух... Хочется пересматривать этот шедевр еще и еще";
- "Таню Муиньо увидела с первых шагов, талант мирового уровня, Украина имеет бриллиант, творящий шедевры";
- "Когда объединить таланты Дорофеевой, Кацурина и Муиньо, результат может быть только мощной силой. Вы трое удивительные, чистый талант";
- "Это настолько аху*нно, что разрывает гордость от талантливых украинцев";
- "Вот это я понимаю уровень. Такое мы любим, браво";
- "Это просто что-то нереальное. Такой заряд энергии и настроения на целый день".
С кем из украинцев недавно сотрудничала Таня Муиньо
- Это был Монатик. В конце мая артист презентовал атмосферный видеоклип на песню "А что?". Режиссером работы выступила именно Таня Муиньо. Это уже более чем 20-я их совместная работа. Съемки проходили в Киеве.
- Кроме того, клипмейкер поставила номер для выступления украинского дуэта Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении-2024. Украинские артистки заняли 3 место на песенном конкурсе. Победу одержали представители Швеции.