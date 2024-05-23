Зауважимо, що шоумен є багатодітним батьком. Лише нещодавно він розповідав, чи готовий піти на передову.

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Чому і коли Анатолія Анатоліча зупинили працівники ТЦК

Телеведучий поділився, що трапилося це вранці 22 травня у Києві, коли він віз дітей до школи. За словами шоумена, представники Територіального центру комплектування запитували в нього про військовий квиток. Ведучий пояснив, що наразі лише намагається отримати цей документ і його відпустили.



Анатолія Анатоліча зупинили працівники ТЦК / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Анатоліч додав, що вже записався до військкомату, щоб оновити свої дані. Візит до центру запланований на 24 травня.



Анатолій Анатоліч записався до військкомату / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про невдалі спроби Анатолія Анатоліча встати на військовий облік