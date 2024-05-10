Воєнний стан в Україні триває, а отже працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у присутності працівників поліції можуть зупинити людину, щоб перевірити її документи й облікові дані. Це сталося й з українським артистом Монатіком.

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Монатіка зупинили ТЦК

У ЗМІ поширили відео, де співака Монатіка видно разом з працівниками поліції та ТЦК. Автори кажуть, що артиста зупинили для перевірки документів. Жодного скандалу не відбулося. На відео видно, що вони просто спілкуються.

Монатіка зупинили у центрі Києва.

У самому центрі Києва, на Хрещатику, працівники ТЦК та поліції зупинили відомого українського співака Монатіка. Але це була перевірка документів. Ніякого скандалу,

– мовиться в описі до відео.

ТЦК та Монатік: дивіться відео

Зауважимо, Монатік з початку повномасштабної війни певний час провів за кордоном, перш ніж повернутися в Україну. Він нечасто висловлював свою думку з приводу мобілізації. У перші місяці російського вторгнення артист казав: "Я не можу уявити, що когось убиваю. Я готовий виходити на артфронт".

Монатік прокоментував

Артист підтвердив, що його справді зупинили на вулицях Києва. Для нього подібна перевірка – не новина. Монатік додав, що після того, як перевірили його дані й облік – відпустили.

Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України,

– написав співак.

Зірки та мобілізація