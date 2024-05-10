Воєнний стан в Україні триває, а отже працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у присутності працівників поліції можуть зупинити людину, щоб перевірити її документи й облікові дані. Це сталося й з українським артистом Монатіком.
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Монатіка зупинили ТЦК
У ЗМІ поширили відео, де співака Монатіка видно разом з працівниками поліції та ТЦК. Автори кажуть, що артиста зупинили для перевірки документів. Жодного скандалу не відбулося. На відео видно, що вони просто спілкуються.
Монатіка зупинили у центрі Києва.
У самому центрі Києва, на Хрещатику, працівники ТЦК та поліції зупинили відомого українського співака Монатіка. Але це була перевірка документів. Ніякого скандалу,
– мовиться в описі до відео.
ТЦК та Монатік: дивіться відео
Монатік прокоментував
Артист підтвердив, що його справді зупинили на вулицях Києва. Для нього подібна перевірка – не новина. Монатік додав, що після того, як перевірили його дані й облік – відпустили.
Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України,
– написав співак.
Зірки та мобілізація
- Ведучий Женя Янович висловився про те, що як законослухняний громадянин, готовий піти у ТЦК та оновити свої дані. Шоумен додав, що у разі, якщо йому видадуть повістку, то він піде захищати свою країну. Моральним авторитетом для нього є Yarmak.
- Володимир Жогло пояснив, що не служить ЗСУ через стан свого здоров'я. В гумориста багато хвороб: це ожиріння, гепатоз, алергію та метал й ряд інших. Актор самостійно ходив до військкомату і проходив ВЛК.
- Травесті-діва Монро зауважила, що всі її документи оформлені законно. Вона додала, що готова знову піти у ТЦК, якщо буде така потреба.