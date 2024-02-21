Співак вважає, що саме публічні особистості можуть нагадувати людям по всьому світу про війну в Україні. Це необхідно для інформаційної підтримки.

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MOLFAR висловився про мобілізацію артистів

На думку виконавця, кожен повинен бути на своєму місці, оскільки не всі можуть воювати в окопах. Артист зазначив, що чимало знаменитостей збирають кошти на допомогу Збройним Силам.

Вважаю, що артист може бути кориснішим в інформаційній війні, яка відіграє сьогодні не менш значущу роль, ніж війна на фронті. І вони так само допомагають армії, збираючи донати по всьому світу та закриваючі багато запитів військових. Без цього було б набагато складніше,

– сказав він.

MOLFAR ствердив, що жінки з дітьми повинні перебувати у безпечних місцях, допоки триває війна. А щодо чоловіків, він не хоче когось засуджувати та вважає, що це вибір кожного. Попри те, що на фронті потрібна ротація, на думку співака, на війні витримають лише вмотивовані та психологічно стійкі люди. Іншим – буде складно та ризиковано, каже чоловік.

Я не маю права засуджувати. За два роки нам хочеться, щоб нас змінили. Але ми розуміємо, що тут витримає лише вмотивована людина. Якщо боїться померти, то такі люди не будуть тут корисними, вони лише підставлять під удар і себе і нас. Тому не вважаю, що треба прямо всіх тягнути на фронт, це не завжди на користь,

– висловився артист.

Що казали інші зірки про мобілізацію