Крім того, він загалом висловився про мобілізацію артистів. За його словами, це дуже складне питання, на яке йому непросто дати чітку відповідь.
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Анатолій Анатоліч висловився про мобілізацію
Посилаючись на свій статус багатодітного батька і звільнення від військової служби, він пояснив, що йому важко відповісти на питання, чи всі мають йти на передову.
Це дуже складне питання. Мені складно на нього відповісти. Я не український доброволець і зараз я не підлягаю військовій службі, бо в мене троє неповнолітніх дітей, тому що б я не казав, мені скажуть: "Ну тобі легко говорити, бо ти багатодітний батько і тебе не забирають в армію",
– пояснив Анатоліч.
Водночас шоумен додав, що постійно на зв'язку з військовими та залучений у медійні колаборації з захисниками.
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Анатолій Анатоліч намагався встати на військовий облік
- Раніше дружина артиста розповідала, що Анатолій двічі намагався стати на військовий облік, проте йому це не вдалося через великі черги в ТЦК.
- На думку Юли, систему в військкоматах слід було б спростити, зазначивши, що рішення долучитися до війська може бути імпульсивним, а тривале очікування може призвести до того, що люди просто передумають.
- Цікаво, що після двох невдалих спроб Анатоліч ще двічі ходив у військкомат для того, щоб зареєструвати свої дані у ТЦК. Втім, третя та четверта спроби також були невдалими для шоумена.
- Крім того, артист був оштрафований на 1700 гривень за відсутність військового квитка.