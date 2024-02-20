Крім того, він загалом висловився про мобілізацію артистів. За його словами, це дуже складне питання, на яке йому непросто дати чітку відповідь.

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Анатолій Анатоліч висловився про мобілізацію

Посилаючись на свій статус багатодітного батька і звільнення від військової служби, він пояснив, що йому важко відповісти на питання, чи всі мають йти на передову.

Це дуже складне питання. Мені складно на нього відповісти. Я не український доброволець і зараз я не підлягаю військовій службі, бо в мене троє неповнолітніх дітей, тому що б я не казав, мені скажуть: "Ну тобі легко говорити, бо ти багатодітний батько і тебе не забирають в армію",

– пояснив Анатоліч.

Водночас шоумен додав, що постійно на зв'язку з військовими та залучений у медійні колаборації з захисниками.

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Анатолій Анатоліч намагався встати на військовий облік