Співак зізнався, що не пішов захищати Україну, посилаючись на те, що кожна людина повинна зосередитися на власних заняттях, які робить найкраще. Так, на його думку, солдати покликані брати участь у бою, а співаки – захоплювати публіку творчістю, щоб люди психологічно розвантажувалися.

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Артист розповів, що замислювався про те, щоб піти добровольцем як бойовий медик через його попередню медичну освіту та великий досвід. Однак він добре обміркував це і зрештою вирішив залишитися в тилу й виконувати свою роль співака. Річ у тім, що виконавець не працював у медичній спеціальності протягом близько 30 років, і вважає, що люди з більшим досвідом краще підходять для військової служби.

Коли почалася війна, я ще був призовного віку. Напевно, мене б мобілізували як військового медика. Але мені здається, що я, як музикант, приніс би більше користі країні, ніж як лікар. Тому що я вже понад 30 років не практикую. В Україні набагато більше людей, які б краще впоралися з цим завданням,

– поділився співак.

Гарік додав, що виділив би усім артистам "військову броню", дозволяючи їм продовжувати творчу діяльність, яка, за його переконанням, приносить багато користі для країни.

"Я думаю, що артист повинен писати музику, давати концерти, виступати перед людьми, щоб вони психологічно розвантажувалися, виступати перед військовими. Артист повинен працювати. Йому не потрібно заважати. Будь моя воля, я б всім відомим артистам дав "бронь", тому що вони принесуть набагато більше користі своїми концертами, в тому числі й для діаспори, яка дуже сумує за батьківщиною. Артист завжди повинен бути артистом", – підкреслив виконавець.

Що інші українські зірки-чоловіки говорять про мобілізацію

Тарас Цимбалюк повідомив, що отримав повістку та успішно пройшов медогляд. Водночас актор зізнається, що не горить бажанням йти на передову, оскільки вважає, що свої вміння та здібності може краще використати в тилу.

повідомив, що отримав повістку та успішно пройшов медогляд. Водночас актор зізнається, що не горить бажанням йти на передову, оскільки вважає, що свої вміння та здібності може краще використати в тилу. Позитив заявив про готовність піти на службу в Збройні сили. Репер розповів, що стоїть на обліку в військкоматі й зараз чекає строкової служби з військовим квитком.

"Я стою на обліку, тому якщо призвуть – я поїду. У мене вона з собою в машині. Якщо ми їдемо в інше місто, якщо там хтось зупиняє і про повістки якась розмова, я кажу: "Дядя, все нормально, я чекаю"", – пояснив виконавець.