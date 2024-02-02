Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення зауважив, що на запитання з приводу мобілізації артистів немає єдиної правильної відповіді. Адже завжди знайдеться той, хто буде не згоден.

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Дмитро Шуров про мобілізацію артистів

На думку Pianoбой, з одного боку для нього очевидно, що перемога можлива у тому випадку, якщо ми ефективно використовуватимемо потенціал кожного громадянина.

"З чисто менеджерської точки зору, бронь повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити, звісно, артисти підходять під цей критерій. Бо це обличчя. На мою думку, активний артист, який гастролює, дає благодійні концерти, акумулює кошти для допомоги тим, хто її потребує, дає людям нові сенси та емоційну підтримку, принесе набагато більше ефективної користі перемозі, займаючись своєю справою, ніж в окопі чи на кухні", – вважає Дмитро Шуров.

До того ж на думку музиканта, ці артисти також мають бізнес, а отже сплачують податки, будують кар'єру власноруч. Держава на них не витрачає коштів: навпаки, вони поповняють бюджет країни.

Але ще є інша сторона, людська, вона емоційно важка: адже всі люди для когось є незамінними, кожен тато та син, брат та онук є єдиними для їхніх близьких. Ми всі постали перед питаннями, на які важко дати незаперечну відповідь,

– зауважив Pianoбой.

Хто ще виступав за бронь для артистів