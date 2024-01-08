У програмі гумористка Таран запитала свою співбесідницю: "Знаєш, як називають щасливих жінок з грошима?". І сама ж відповіла: "Вдови". На фоні було чутно оплески, а сама напарниця почала кивати головою.

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Аліна Михайлова відреагувала на жарт про вдів

Такий дивний жарт обурив волонтерку та військовослужбовицю Аліну Михайлову. Вона звернулася до спільноти "Столичного стендапу", який оприлюднював цей ролик у своїх соцмережах.

Ви та ваші тьолки – бруд і гниль, яка має отримати абсолютний кенселінг в суспільстві, а ще й до цього – розбиті є*ушатні. Зі своїми вибаченнями ви можете взятися за руки та піти на*уй. А тисячам українських вдів, осиротілих дітей та матерів – ви сьогодні плюнули в обличчя,

– написала вона.



Реакція Михайлової на жарт / Скриншот з інстаграму волонтерки

Однак, через суспільне обурення на сторінці "Столичного стендапу" видалили цей допис. Коміки перепросили за репост жарту. Там зазначили, що це не відображає позицію їхнього стендап-клубу.

Вікторія не є нашим резидентом. Шоу "Алкоміки" виходить не на нашому ютубі. Так, ми винні за публікацію його в нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим, і ми згодні. Просимо вибачення,

– відповіли у спільноті.



Реакція "Столичного стендапу" / Скриншот з інстаграму спільноти

Згодом "Столичний стендап" оприлюднив вибачення Таран. За словами дівчини, люди неправильно зрозуміли цей жарт і вона не хотіла когось образити.

Я точно не хотіла насміхатися над жінками, які втратили своїх чоловіків. Він не стосувався жінок, які мають чоловіків-воїнів. Дівчата, я дуже прошу вибачення перед вами. Жарт був невдалим і в реаліях війни його не можна було публікувати. Тому що він зачіпає почуття кожної з вас. Далі буду відповідальніше ставитися до матеріалу, який я пишу,

– відреагувала гумористка.



Вибачення Таран за жарт / Скриншот з інстаграму "Столичного стендапу"

Хто ще невдало пожартував