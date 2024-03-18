У мережі пишуть про смерть короля Чарльза III: офіційних заяв немає

Телеграм-каналами розійшлась новина про смерть Чарльза III. Жодних офіційних підтверджень цьому немає.

Британська преса та Букінгемський палац не публікували новин про смерть Чарльза ІІІ. Скоріш за все, ця новина виявилася фейковою, пише Show 24.

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Чарльз III живий: новини про смерть виявилися фейком

Телеграм-канали та преса вибухнули новинами про смерть короля Чарльза III. Що цікаво, найпершими плітки поширили саме російські "джерела".

Окрім того, у соцмережах почали писати про те, що на деяких урядових будівлях Сполученого Королівства приспущені прапори. Це роблять здебільшого у випадку жалоби. Тому з'явилися повідомлення з припущеннями про те, що помер король Чарльз III або навіть Кейт Міддлтон.

Опісля у мережі почали уточнювати, що заяв на жодних офіційних сторінках монаршої родини немає. Окрім того, мовчали усі британські ЗМІ, а також BBC. Саме у цьому виданні повинні опублікувати заяву про втрату.

Виявилося, що скриншот так званої заяви Букінгемського палацу був підробленим.



Фейкова заява про "смерть" Чарльза III / Фото з телеграм-каналів

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