У мережі пишуть про смерть короля Чарльза III: офіційних заяв немає
Телеграм-каналами розійшлась новина про смерть Чарльза III. Жодних офіційних підтверджень цьому немає.
Британська преса та Букінгемський палац не публікували новин про смерть Чарльза ІІІ. Скоріш за все, ця новина виявилася фейковою, пише Show 24.
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Чарльз III живий: новини про смерть виявилися фейком
Телеграм-канали та преса вибухнули новинами про смерть короля Чарльза III. Що цікаво, найпершими плітки поширили саме російські "джерела".
Окрім того, у соцмережах почали писати про те, що на деяких урядових будівлях Сполученого Королівства приспущені прапори. Це роблять здебільшого у випадку жалоби. Тому з'явилися повідомлення з припущеннями про те, що помер король Чарльз III або навіть Кейт Міддлтон.
Опісля у мережі почали уточнювати, що заяв на жодних офіційних сторінках монаршої родини немає. Окрім того, мовчали усі британські ЗМІ, а також BBC. Саме у цьому виданні повинні опублікувати заяву про втрату.
Виявилося, що скриншот так званої заяви Букінгемського палацу був підробленим.
Фейкова заява про "смерть" Чарльза III / Фото з телеграм-каналів
Що відомо про стан здоров'я Чарльза ІІІ
- Король Чарльз ІІІ 5 лютого повідомив про те, що у нього діагностували рак. Це сталося після операції з видалення доброякісної пухлини через збільшення простати. Тоді він на короткий час відійшов від обов'язків.
- Монарх вирішив оголосити про діагноз, щоб уникнути спекуляцій та підтримати усіх тих, хто бореться з онкологічною хворобою. За словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, рак у Чарльза III виявили на ранній стадії, що підвищує шанси його швидкого одужання.
- На час хвороби король відійшов від багатьох обов'язків, передавши їх іншим членам монаршої сім'ї. Однак він продовжує інколи з'являтися на публіці та звертатися до країн Співдружності.