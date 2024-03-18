Британська преса та Букінгемський палац не публікували новин про смерть Чарльза ІІІ. Скоріш за все, ця новина виявилася фейковою, пише Show 24.

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Чарльз III живий: новини про смерть виявилися фейком

Телеграм-канали та преса вибухнули новинами про смерть короля Чарльза III. Що цікаво, найпершими плітки поширили саме російські "джерела".

Опісля у мережі почали уточнювати, що заяв на жодних офіційних сторінках монаршої родини немає. Окрім того, мовчали усі британські ЗМІ, а також BBC. Саме у цьому виданні повинні опублікувати заяву про втрату.

Виявилося, що скриншот так званої заяви Букінгемського палацу був підробленим.



Фейкова заява про "смерть" Чарльза III / Фото з телеграм-каналів

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