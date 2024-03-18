Британська преса та Букінгемський палац не публікували новин про смерть Чарльза ІІІ. Скоріш за все, ця новина виявилася фейковою, пише Show 24.
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Чарльз III живий: новини про смерть виявилися фейком
Телеграм-канали та преса вибухнули новинами про смерть короля Чарльза III. Що цікаво, найпершими плітки поширили саме російські "джерела".
Опісля у мережі почали уточнювати, що заяв на жодних офіційних сторінках монаршої родини немає. Окрім того, мовчали усі британські ЗМІ, а також BBC. Саме у цьому виданні повинні опублікувати заяву про втрату.
Виявилося, що скриншот так званої заяви Букінгемського палацу був підробленим.
Фейкова заява про "смерть" Чарльза III / Фото з телеграм-каналів
Що відомо про стан здоров'я Чарльза ІІІ
- Король Чарльз ІІІ 5 лютого повідомив про те, що у нього діагностували рак. Це сталося після операції з видалення доброякісної пухлини через збільшення простати. Тоді він на короткий час відійшов від обов'язків.
- Монарх вирішив оголосити про діагноз, щоб уникнути спекуляцій та підтримати усіх тих, хто бореться з онкологічною хворобою. За словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, рак у Чарльза III виявили на ранній стадії, що підвищує шанси його швидкого одужання.
- На час хвороби король відійшов від багатьох обов'язків, передавши їх іншим членам монаршої сім'ї. Однак він продовжує інколи з'являтися на публіці та звертатися до країн Співдружності.