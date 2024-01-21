З'ясувалося, що в телеведучої проблеми зі здоров'ям. Саме тому їй довелося лягти в медзаклад, де Маші поставили крапельницю.

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Маша Єфросиніна розповіла про погане самопочуття

Знаменитість поділилася, що її здоров'я погіршилося, посилаючись на надмірне навантаження на її нервову систему та фізичне виснаження.

Мій мозок та нервова система не відпочивають, не перезавантажуються, не можуть поки навчитися відфільтровувати все погане. Я чутлива людина, вразлива та дуже сильно емпатична до всіх, хто опиняється в моєму полі,

– підкреслила телеведуча.

Єфросиніна додала, що для того, щоб покращити своє самопочуття, вона має прокапатись в лікарні, відновити медитацію, зайнятись спортом і мати якісний сон.

Маша Єфросиніна розповіла про погане самопочуття / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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