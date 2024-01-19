Як виявилося, пошкоджені пальці артистки тепер виглядають як "шматок м'яса". Так, знаменитість постійно тепер використовує різні засоби для того, аби полегшити дискомфорт.

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Аліна Гросу розповіла про самопочуття після травми

Виконавиця пояснила, що не показує фото травмованих пальців, бо це виглядає наче "шматок м'яса". Тож зірка зізналася, що тепер регулярно наносить різні мазі, перекис та використовує пов'язки.

Там просто шматок м'яса, чесно вам скажу. Не хочу показувати фото. Постійно ходжу із забинтованим пальцем. Постійно кладу мазь, а перед перекис, пече дуже. І постійні перев'язки, які, якщо трохи більше поносиш, прилипають… Воно ще більше пече,

– розповіла співачка.

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Як Аліна Гросу травмувалася

Співачка отримала травму під час знімань свого нового кліпу. Річ у тім, що вона випадково відірвала ніготь, коли була верхи на коні. Внаслідок цього роботу на знімальному майданчику зупинили й виконавиця відправилась до лікарні для консультації з хірургом.

"Під час зміни я, сидячи на коні, зірвала собі півтора нігтя. Один ніготь трішки кровоточив, інший на волосині тримався, я не змогла його сама зняти. Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все", – розповідала артистка.

На щастя, після цього знаменитість змогла повернутися до нормального життя, але їй довелося забинтувати палець.