Анна розповіла, що зараз "просто в камотозі". Вона підкреслила, що має ті ж симптоми, що раніше були у сина. Водночас Глібу вже значно краще.

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Анна Саліванчук захворіла

Акторка повертається з відпочинку в Португалії в Україну й повідомила, що сильно захворіла. Тож зараз вона перебуває в Польщі, де лікується. Як зазначила знаменитість, у неї вірусне захворювання.

Вчора, від 12 ночі до сьогодні я просто в коматозі. Отакі справи… Це жах, вчора сказала синові, щоб краще б я хворіла замість нього, і ось, будь ласка, у мене теж вірус,

– розповіла Саліванчук.



Анна Саліванчук захворіла / скриншот з інстаграм-сторіс

Син Анни Саліванчук також захворів

Під час відпочинку на острові Мадейра син знаменитості Гліб теж захворів. Після того, як актриса змушена була звернутися за допомогою до лікарів, то зробила висновок, що у Португалії жахливі лікарні.

"У них із цим велика проблема. Поки ми оформили всі документи, нам потрібно годину чекати, щоб лікар зміг його прийняти. Дитина вже 12 годин без води, але годину потрібно чекати, щоб звільнився лікар. В Україні все набагато краще, це просто жах", – зазначила знаменитість.

До того ж зіркова матуся повідомила, що її сину не хотіли одразу ставити крапельницю, щоб допомогти, а сказали спершу здати аналізи.

"Мадейра – дуже гарний острів, але хворіти тут не можна – медицина жах, ніхто нікуди не поспішає", – додала акторка.